Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 21 по 27 сентября обнародовало ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»: плановые работы на электросетях затронут Днепр и несколько городов региона.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 21 по 27 сентября предусматривают плановые ремонтные работы на электросетях. Больше всего отключений запланировано в Днепре, где энергетики будут работать ежедневно с 21 по 25 сентября.

О проведении работ сообщает ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» в своем телеграм-канале. Отключения связаны с ремонтом и обслуживанием сетей, а не с дефицитом мощности в энергосистеме.

Где будут отключать свет в Днепре

21 сентября: 08:00–18:00 — ул. Победы, 113; Запорожское шоссе, 42, 48. 09:00–17:00 — просп. Богдана Хмельницкого, 24К, 24М, 29, 32, 32А, 34–37, 39, 65, 125, 127; просп. Александра Поля, 129Б, 133, 135А, 135Б, 137, 137А; ул. Независимости, 13, 13Б, 15А; ул. Новокрымская, 1Д, 2, 2А, 2В, 2Д, 2К, 3А, 4, 4А, 4К, 5; ул. Фабрично-заводская, 20; ул. Академика Янгеля, 5Б; ул. Инженерная, 4, 6; ул. Квартальная, 25–31, 37; ул. Мирослава Скорика, 1, 3.

22 сентября: 08:00–18:00 — пер. Джинчарадзе, 4; Запорожское шоссе, 30Л, 32, 38; ул. Бориса Мозолевского, 1; ул. Квартальная, 4, 6, 6Д, 19А.

23 сентября: 08:00–18:00 — Запорожское шоссе, 56; ул. Мукаша Салакунова, 16К; ул. Бориса Мозолевского, 11, 13, 15.

24 сентября: 08:00–18:00 — пер. Джинчарадзе, 4, 8, 12; Запорожское шоссе, 38; ул. Василия Слипака, 35А; ул. Квартальная, 41. Масштабные работы в Соборном районе — ул. Зоологическая, Встречная, Каховская, Апрельская, Марганецкая, Мирная, Августовская, Сурская, Чаплина Балка, Черноморская, Шпакова и другие.

25 сентября: 10:00–14:00 — ул. Фабрично-заводская, 3, 3А; просп. Богдана Хмельницкого, 38, 38Б.

Другие города области

С 21 по 27 сентября плановые работы также будут проводиться в Днепровском, Самаровском, Каменском и Криворожском районах, а также в городах Павлоград и Желтые Воды.

Что делать во время отключений

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, проверить фонарики и отключить от сети чувствительную технику, чтобы избежать ее повреждения после восстановления напряжения.

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