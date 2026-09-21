Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области от благотворительного фонда предусматривает выплату 12 300 гривен на одного человека. Рассказываем, кто имеет право на средства и как подать заявку.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области стартует с предварительной регистрации — благотворительный фонд «Стабилизейшен Суппорт Сервисез» объявил о приёме заявок на многоцелевую денежную помощь. Размер финансовой поддержки составляет 12 300 гривен на одного человека.

Средства предусмотрены не для всех переселенцев, а только для тех, кто выехал из определённых общин Запорожской и Харьковской областей. Программа создана для поддержки гражданских лиц, покинувших свои дома из-за высокого уровня опасности.

Кому направят приоритет

Организаторы будут оценивать заявки по чётким критериям приоритетности. Прежде всего средства направят тем, кто выехал из опасных зон за последние 30 дней. Также в приоритете ВПЛ, эвакуировавшиеся в течение 2026 года и имеющие дополнительные факторы уязвимости.

К уязвимым категориям относятся: семьи с несовершеннолетними детьми, пожилые люди, люди с инвалидностью, одинокие граждане, ухаживающие за ними, домохозяйства, полностью потерявшие источники дохода, и семьи, оказавшиеся в сложных обстоятельствах и нуждающиеся в предметах первой необходимости.

Кому могут отказать

Основная причина отказа — получение аналогичной многоцелевой денежной помощи в течение последних трёх месяцев от БФ «ССС» или других благотворительных организаций. Это правило применяют, чтобы избежать дублирования выплат и поддержать, кто ещё не получал средства.

Как подать заявку

Чтобы принять участие в программе, необходимо заполнить онлайн-форму предварительной регистрации. В документе подробно указываются персональные данные, информация о составе семьи и подтверждается статус ВПЛ из определённых регионов. После заполнения формы в течение 2-3 недель с вами свяжутся. Регистрация не гарантирует выплату.

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