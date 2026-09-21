Атаки российских войск по критической инфраструктуре области вызвали сбои в энергосистеме, из-за чего возможны длительные отключения света и тепла.

Свет в Херсоне и перебои с электричеством вновь дают о себе знать из-за российских атак: 21 сентября город столкнулся со сбоями в сети после очередных ударов войск РФ по энергообъектам.

О перебоях сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько. По его словам, сейчас специалисты изучают масштабы повреждений и объёмы аварийно-восстановительных работ. Соответственно, точные сроки стабилизации электроснабжения пока неизвестны.

Почему невозможны чёткие графики отключений

В Херсоне и его общине сейчас невозможно разработать и соблюдать чёткие графики отключений электроэнергии, поскольку ситуации в энергосистеме региона остаётся нестабильной, а войска РФ постоянно обстреливают энергетические объекты.

Ранее начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что войска РФ усиливают удары по критической инфраструктуре области. Именно поэтому, по его словам, возможны длительные перебои со светом и теплом.

Что делать во время длительного блэкаута

Во время длительных отключений в городе круглосуточно работают так называемые «Пункты несокрушимости». Они обеспечивают доступ к базовым услугам: там можно набрать питьевую воду, подзарядить гаджеты и воспользоваться интернетом.

Как сообщили в местных властях, адрес ближайшего пункта можно узнать в областном контакт-центре по номеру 0800 101 102. Этот сервис работает круглосуточно.

О ходе восстановительных работ местные власти обещают сообщать дополнительно, как только энергетики оценят полный объём повреждений и назовут реальные сроки возврата света. Пока же жителям стоит быть готовыми к тому, что отключения могут происходить дольше обычного.

Ранее Politeka сообщила, что в городе работают Пункты несокрушимости из-за отключения света.