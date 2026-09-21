Владельцы квартир с индивидуальным газовым отоплением в Сумах смогут получить разовую материальную помощь до 15 000 гривен на покупку источников резервного электропитания. Рассказываем, кто подпадает под программу, на что можно потратить деньги и как подать заявку.

Денежная помощь в Сумской области до 15 000 гривен станет доступна жителям многоэтажек, чьи квартиры оборудованы индивидуальными газовыми котлами. Сумская городская военная администрация анонсировала новую программу поддержки накануне отопительного сезона.

Деньги выделяют на покупку источников резервного электропитания, чтобы владельцы автономного отопления не остались без тепла при возможных отключениях электроэнергии. В городской военной администрации пояснили, что при обесточивании в таких домах останавливаются котлы, пропадает тепло и горячая вода.

«В Сумах выделяем 15 000 гривен на резервное энергообеспечение для квартир с автономным отоплением. Сумская городская военная администрация внедряет важный механизм социальной защиты для горожан накануне нового отопительного сезона», — говорится в сообщении администрации.

Кто именно может рассчитывать на помощь

Претендовать на выплату могут владельцы квартир в многоэтажных домах Сумской городской территориальной громады, которые имеют зарегистрированное место проживания. Отдельно программу распространили и на внутренне перемещённых лиц, купивших жильё в громаде.

Программа предусматривает полную или частичную компенсацию фактических расходов, однако не более 15 000 гривен на одну квартиру. То есть размер выплаты зависит от того, сколько реально стоило приобретённое заявителем оборудование.

На что можно потратить выделенные средства

Полученные деньги позволяют приобрести различные варианты резервного питания. Среди них инверторы и аккумуляторные батареи, а также портативные зарядные станции. Кроме того, средства можно направить на покупку полного комплекта из инвертора и аккумулятора.

Как подать заявку и какие документы нужны

Обращаться следует в Департамент социальной защиты населения СМСК городского совета. Приём ведут по четырём адресам: улица Харьковская, 35; улица Романа Атаманюка, 49А; улица Ахтырская, 11; улица Британская, 21.

Заранее нужно подготовить пакет документов: паспорт (ID-карту), идентификационный код, выписку из реестра территориальной стороны или справку ВПЛ. Для тех, кто приобрёл жильё, понадобятся документы, подтверждающие право собственности на квартиру.

Обязательным условием является справка от АО «Сумыгаз» о наличии в жилище двухконтурного газового котла. К заявке также прилагают расчётные документы на покупку оборудования — чеки и накладные. Узнать подробности и записаться заранее можно по телефонам 050-407-81-99 и 050-407-80-02.

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