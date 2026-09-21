Коммунальные услуги в Полтаве активно готовят к холодам, однако начало отопительного сезона в Полтавской области в 2026 году пока что открытый вопрос. Официальной даты включения тепла в сезоне 2026/2027 в городской территориальной громаде ещё не опубликовали.
Решение о том, когда в Полтаве включат отопление, примут ближе к старту холодного периода. Согласно постановлению Кабмина №830, начало и окончание отопительного периода определяют органы местного самоуправления с учётом климатических условий.
Когда включают отопление по правилам
Тепло в многоквартирных домах появится тогда, когда в течение трёх суток подряд средняя суточная температура наружного воздуха опустится до +8°C или ниже. Кратковременное похолодание не означает автоматический запуск систем отопления по всей громаде — если температура снова поднимется, старт сезона могут отложить.
При этом отдельные громады могут принимать решения о начале отопления с учётом фактической погоды и местных условий. Поэтому ответ на вопрос, когда в Полтаве включат тепло в 2026 году, прежде всего будет зависеть от осенней температуры, состояния энергосистемы и готовности теплоснабжающих предприятий.
Как подготовили инфраструктуру
Подготовка к новому сезону уже идёт. «Полтаватеплоэнерго» сообщало об установке девяти генераторов резервного электроснабжения в котельных — они должны снизить риск отключения тепла при перебоях со светом.
Как включали тепло год назад
В сезоне 2025/2026 отопление в Полтавской городской тергромаде подключали поэтапно. 17 октября 2025 года тепло дали для отдельных медицинских учреждений и детских садов с собственной автономной системой отопления, а 3 ноября — для жилых домов, школ, детских садов и других объектов громады.
Что стоит знать жителям
Поскольку точную дату включения тепла ещё не назвали, горожанам следует следить за официальными сообщениями городских властей и теплоснабжающих предприятий. Даты старта отопительного сезона в Полтавской области зависят от погодных условий, поэтому они не фиксируются из года в год.
Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Полтавской области — кто получит дополнительно от 300 до 570 гривен.
Также Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Полтавской области 21 и 22 сентября.