Начало отопительного сезона в Полтавской области в 2026 году еще не определили — официальную дату включения тепла в городской тергромаде местные власти объявят ближе к устойчивым холодам. В то же время подготовку инфраструктуры к осенне-зимнему периоду уже начали.

Коммунальные услуги в Полтаве активно готовят к холодам, однако начало отопительного сезона в Полтавской области в 2026 году пока что открытый вопрос. Официальной даты включения тепла в сезоне 2026/2027 в городской территориальной громаде ещё не опубликовали.

Решение о том, когда в Полтаве включат отопление, примут ближе к старту холодного периода. Согласно постановлению Кабмина №830, начало и окончание отопительного периода определяют органы местного самоуправления с учётом климатических условий.

Когда включают отопление по правилам

Тепло в многоквартирных домах появится тогда, когда в течение трёх суток подряд средняя суточная температура наружного воздуха опустится до +8°C или ниже. Кратковременное похолодание не означает автоматический запуск систем отопления по всей громаде — если температура снова поднимется, старт сезона могут отложить.

При этом отдельные громады могут принимать решения о начале отопления с учётом фактической погоды и местных условий. Поэтому ответ на вопрос, когда в Полтаве включат тепло в 2026 году, прежде всего будет зависеть от осенней температуры, состояния энергосистемы и готовности теплоснабжающих предприятий.

Как подготовили инфраструктуру

Подготовка к новому сезону уже идёт. «Полтаватеплоэнерго» сообщало об установке девяти генераторов резервного электроснабжения в котельных — они должны снизить риск отключения тепла при перебоях со светом.

Как включали тепло год назад

В сезоне 2025/2026 отопление в Полтавской городской тергромаде подключали поэтапно. 17 октября 2025 года тепло дали для отдельных медицинских учреждений и детских садов с собственной автономной системой отопления, а 3 ноября — для жилых домов, школ, детских садов и других объектов громады.

Что стоит знать жителям

Поскольку точную дату включения тепла ещё не назвали, горожанам следует следить за официальными сообщениями городских властей и теплоснабжающих предприятий. Даты старта отопительного сезона в Полтавской области зависят от погодных условий, поэтому они не фиксируются из года в год.

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