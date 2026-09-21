Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 22 по 28 сентября предусматривает кратковременные дожди в начале недели и постепенное потепление без осадков во второй половине — максимум прогреется до +20°, а минимум днем составит +17°.

новый недельный прогноз погоды для Харьковской области обещает жителям региона кратковременные дожди в начале недели, тогда как во второй половине погода стабилизируется без осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура на протяжении недели будет колебаться от +17° до +20°.

Во вторник, 22 сентября, воздух днем прогреется до +19°, а ночью охладится до +14°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 23 сентября, столбики термометров днем остановятся на отметке +17°, ночью — +11°. Облачность ожидается сплошная, также возможны осадки.

В четверг, 24 сентября, днем воздух прогреется до +18°, а ночью опустится до +8°. Небо будет малооблачным, однако синоптики допускают осадки.

В пятницу, 25 сентября, температура днем удержится на отметке +18°, ночью — +8°. Облачность с прояснениями, без осадков.

В субботу, 26 сентября, днем ожидается +19°, ночью — +8°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 27 сентября, столбики термометров днем поднимутся до +20°, ночью — +10°. Небо малооблачное, без осадков.

В понедельник, 28 сентября, температура днем останется на уровне +20°, ночью — +10°. Облачность незначительная, осадков не ожидается.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 27 сентября, с дневной температурой +20°, а самым прохладным будет среда, 23 сентября, когда днем не превысит +17°. Перепад температур за неделю составляет всего 3°. Осадки прогнозируют во вторник, среду и четверг, тогда как с пятницы до конца недели погода будет сухой.

В дни с возможными осадками — 22, 23 и 24 сентября — синоптики советуют иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге из-за скользкого дорожного покрытия. В остальные дни недели, когда осадков не прогнозируют, погода позволяет планировать дела на свежем воздухе без дополнительных предостережений.

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