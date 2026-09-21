Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны могут оформить обязательное страхование авто до нуля гривен — половину стоимости покрывает ветеранская скидка, остальное компенсирует государство через «Дію».

Денежная помощь в Черкасской области пополнилась еще одной важной для защитников программой — участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны теперь могут оформить автоцивилку без собственных расходов. Механизм простой: страховая компания предоставляет ветерану скидку 50% от стоимости полиса, а государство компенсирует остаток, поэтому фактически страховка обходится в ноль гривен.

Как пояснили в Министерстве по делам ветеранов Украины, компенсация доступна и действующим военнослужащим, и демобилизованным ветеранам и ветеранкам. Все оформляется онлайн, без справок и походов по учреждениям.

Кто имеет право на бесплатный полис

Главное условие — официальный статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны и наличие соответствующего удостоверения в мобильном приложении «Дія». Без этого система просто не пропустит подачу заявки на компенсацию.

Кроме статуса, есть еще несколько обязательных требований, которые стоит проверить заранее:

имеется верифицированная карточка налогоплательщика (РНОКПП);

договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности заключен не ранее 1 января 2025 года и именно с использованием ветеранской льготы 50%;

автомобиль находится в собственности защитника или защитницы и не используется для перевозок или бизнеса;

объем двигателя — до 2500 см³ либо электродвигатель мощностью до 100 кВт.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, государство откажет в возмещении, поэтому перед оформлением полиса стоит убедиться, что автомобиль соответствует всем критериям.

Как оформить компенсацию через «Дію»

Вся процедура проходит в приложении и не предусматривает обращений в учреждения офлайн. Заявка обрабатывается в автоматическом режиме, а средства начисляются на Дія.Картку.

Шаги такие:

установите или обновите приложение «Дія» и авторизуйтесь; перейдите в раздел «Ветеран PRO» и выберите услугу «Компенсация автоцивилки»; выберите или создайте Дія.Картку; дождитесь результата обработки заявки — он поступит в приложение.

Дополнительные справки собирать не нужно: система сама проверяет статус защитника по реестрам и перечисляет возмещение на указанную карточку.

Кстати, в Верховной Раде также рассматривают идею частичной компенсации для ветеранов с инвалидностью І и II групп на самостоятельно купленный автомобиль — до 120 тысяч гривен. Если норму примут, это станет допополнением к действующему правилу о бесплатных автомобилях для лиц с инвалидностью вследствие войны.

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