Подорожание продуктов в Запорожье стало заметным уже с начала сентября 2026 года — десяток яиц за месяц прибавил в цене более 12 гривен, а свинина перешагнула отметку 350 гривень за килограмм.

Подорожание продуктов в Запорожье на базовые товары набрало обороты в сентябре — сильнее всего выросли цены на яйца, свинину и молочную продукцию.

Об этом свидетельствуют данные портала «Минфин» и прогнозы аналитиков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Яйца — главный лидер подорожания

Сильнее всего за месяц подорожали куриные яйца. Десяток яиц «Квочка» категории С1 в сентябре стоит в среднем 69,55 гривни против 57,12 гривни в августе — это плюс 12,43 гривни, или около 22 процентов.

Ещё заметнее выросли яйца марки «Ясенсвит»: средняя цена десятка подскочила с 59,49 до 74,75 гривни, то есть рост составил 15,26 гривни и более 25 процентов. В целом индекс потребительских цен на куриные яйца в сентябре вырос на 16,33 процента по сравнению с августом.

Свинина и молочка тоже дорожают

Свинина в розницу уже оценивается примерно в 350 гривен за килограмм, и это, по прогнозам экспертов, ещё не предел. Молочная продукция также начала дорожать с осени — рост цен на молоко, твёрдый сыр и масло потребители почувствуют ещё заметнее в ближайшие месяцы.

Руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка в комментарии РБК-Украина пояснил, что единого тренда на подорожание всех продуктов пока нет. «Уже начинают дорожать мясо, молочная продукция, яйца и отдельные категории бакалеи. До конца года цены будут двигаться неравномерно», — сказал он.

В то же время часть растениеводческой продукции — овощи, фрукты, зерновые — будет держаться на относительно стабильном уровне благодаря сезонному предложению и новому урожаю. В августе продукты питания в Украине подешевели на 1,3 процента, но с января по август всё равно подорожали на 7,8 процента за год.

Чего ждать дальше

По прогнозу аграрных аналитиков, мясо, молочная продукция и яйца будут дорожать быстрее остальных продуктов. Особенно заметным рост цен на яйца может стать в сентябре и октябре, однако это будет скорее постепенное движение, чем резкий скачок.

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