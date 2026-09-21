Подорожание продуктов в Днепропетровской области осенью ускорилось: подсолнечное масло уже стоит больше 100 гривен за литр, а яйца за месяц прибавили до четверти цены. Отчасти это последствие российской атаки на завод в Днепре.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области набирает обороты — сильнее всего по карману бьет рост цен на подсолнечное масло и яйца, входящие в базовую корзину каждой семьи.

Литр подсолнечного масла в сентябре 2026 года в среднем стоит около 107 гривен. Бутылку «Олейна» объемом 850 мл в АТБ продают за 99,85 гривни, в Varus — за 99,90, а в «Сильпо» цена достигает 109 гривень. Индекс потребительских цен на масло за месяц вырос на 1,86%.

Толчок ценам дала российская атака 10 сентября на завод компании Bunge в Днепре, где производят известное масло «Олейна». Из-за обстрела работу предприятия временно приостановили.

Дефицита не будет, но цена удержится

Как объяснил на брифинге министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, масложировая отрасль имеет достаточный запас прочности. Суммарная мощность украинских предприятий превышает 20 млн тонн, тогда как из нынешнего урожая около 16 млн тонн масличных культур пойдут на переработку. Поэтому потеря одного завода не приведет к нехватке товара на полках.

В Минагрополитики не прогнозируют обязательного подорожания масла именно из-за повреждения завода Bunge: при определенных рыночных условиях цена может даже немного снизиться. Но пока стоимость бутылки остается от 90 гривень по акциям до более чем 110 гривень.

Яйца подорожали на четверть за месяц

Куриные яйца дорожают еще быстрее. По данным портала «Минфин», десяток «Квочки» (С1) за месяц вырос с 57,12 до 69,55 гривни — это плюс 21,8%. «Ясенсвіт» (С1) поднялся с 59,49 до 74,75 гривни, то есть на 25,6%.

В сети АТБ-Маркет десяток яиц сейчас предлагают от 73,30 гривны («Своя линия») до 87,90 гривни («Квочка» высшей категории). Эксперты связывают рост с сезонным осенним подорожанием этого продукта и расходами производителей.

Что делать покупателю

Аналитики советуют не формировать большие запасы: в Минагрополитики подчеркивают, что дефицита не будет, поэтому продукты стоит закупать на месяц. Для экономии стоит отслеживать эксклюзивные предложения крупных сетей — разница в цене на одну бутылку масла достигает почти 10 гривни.

Ранее Politeka сообщала, растительное масло, сыр, мука и сахар в Днепропетровской области резко подорожали.