Графики отключения света в Николаеве 22 и 23 сентября предусматривают плановые отключения на ряде улиц — энергетики предупредили жителей о часах, когда не будет электроэнергии.

Графики отключения света в Николаеве на 22 и 23 сентября уже опубликованы — энергетики предупредили жителей о плановых отключениях, которые будут длиться по 8 часов в день.

В оба дня отключения электроэнергии будут проходить с 09:00 до 17:00. Это плановые технические работы на сетях, поэтому жителям стоит заранее подготовиться к отсутствию света в указанные часы.

Об этом сообщает Николаевоблэнерго, а полный перечень адресов опубликован на официальном портале energy.mk.ua.

22 сентября свет будут отключать, в частности, на улицах 8 Слободская, Севастопольская, Круговая, Игоря Бедзая и Космонавтов. Также обесточат отдельные дома на переулках Глухой, 1 Круговой, 3 Круговой, 4 Баштанский, а также улицы 1 Линия, 3 Линия, 4 Продольная, 5 Линия, 5 Продольная, Херсонское шоссе и переулки Крайний, Средний, Ясный.

23 сентября отключения затронут улицы Свободную, Молодежную, Повстанцев, Юрия Тютюнника, 1 и 3 Слободские, Марка Кропивницкого, Баштанку, Г. Матуляка и Измалкова. В списке также проспект Центральный и переулки 1 Молодежный, Свободы, Спутников, 7 Круговой и Сквозной.

Отключения обозначены как плановые, поэтому после завершения работ в 17:00 электроснабжение должно восстановиться в полном объёме. Энергетики советуют жителям проверить зарядку гаджетов и учесть отсутствие света при планировании дел.

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