В Сумской громаде по программе «єВідновлення» согласовали компенсации по 151 заявлению почти на 15,9 миллиона гривен. Рассказываем, кто может претендовать на деньги за повреждённое имущество и как подать заявку.

Компенсация на ремонт жилья в Сумской области по программе «єВідновлення» продолжает поступать владельцам повреждённого имущества. В Сумской громаде комиссия согласовала выплаты по 151 заявлению на общую сумму почти 15,9 миллиона гривен.

Об этом сообщил Сумской городской совет. По данным комиссии, по 11 заявлениям в предоставлении компенсации за повреждённые объекты недвижимого имущества было отказано. Причины отказов касаются несоответствия объектов критериям программы или неполного пакета документов.

«ЕВідновлення» — государственная программа, которая помогает владельцам жилья, повреждённого вследствие боевых действий, получить деньги на ремонт. Средства выплачиваются на банковскую карту и предназначены исключительно для строительных материалов и работ по восстановлению жилья.

Сколько денег согласовали в Сумской громаде

По состоянию на сентябрь 2026 года по 151 заявлению комиссия согласовала почти 15,9 миллиона гривен компенсаций. Это означает, что в среднем одно одобренное заявление предусматривает около 105 тысяч гривен на восстановление повреждённого жилья.

В то же время по 11 заявлениям комиссия отказала. Точные суммы компенсаций зависят от площади повреждений, зафиксированных в акте обследования специальной комиссии, и предельных норм стоимости квадратного метра, установленных постановлением Кабмина.

Кто может получить компенсацию за повреждённое имущество

На средства программы «ЄВідновлення» могут претендовать собственники и совладельцы жилья, повреждённого вследствие боевых действий, ракетных или артиллерийских обстрелов. Помощь не предоставляется тем, чьё жильё находится на временно оккупированных территориях.

Обязательное условие — жильё должно быть повреждено, но не полностью разрушено. Если объект уничтожен полностью, действует другой механизм — жилищные сертификаты.

Как подать заявку на компенсацию

Какие документы нужны

Подать заявку можно онлайн — через приложение или портал «Дія», либо лично обратившись в ЦНАП или к нотариусу. В заявлении указывают адрес объекта, тип и площадь повреждений, контактные данные.

Что происходит после подачи

Местная комиссия по обследованию проводит осмотр объекта, фиксирует повреждения и составляет акт. В Сумской области этим занимается комиссия, созданная при Сумском городском совете.

Как приходят деньги

После согласования суммы компенсации средства зачисляются на специальную карту в банке. Тратить их можно только на строительные материалы и услуги по утверждённому перечню магазинов и подрядчиков.

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