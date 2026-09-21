Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 22 по 28 сентября показывает постепенное потепление: максимум прогреется до +22°, а минимум составит +18°.

Ранее прогноз погоды на предыдущую неделю предупреждал о резком изменении погоды в Одесской области. Новая неделя, с 22 по 28 сентября, оказалась спокойнее: синоптики прогнозируют постепенное потепление от +18° до +22° днем, и лишь один день с возможными осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 22 по 28 сентября температура днем в Одесской области будет колебаться от +18° до +22°, а ночью — от +12° до +17°.

Во вторник, 22 сентября, воздух днем прогреется до +19°, а ночью столбики термометров опустятся до +12°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В среду, 23 сентября, дневная температура удержится на отметке +19°, ночью — +13°. Облачность переменная, без осадков.

В четверг, 24 сентября, ожидается наименее теплая дневная температура за неделю — всего +18°, ночью похолодает до +12°. Облачность переменная, осадков не будет.

В пятницу, 25 сентября, днем воздух прогреется до +19°, ночью — до +15°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 26 сентября, температура днем повысится до +20°, ночью ожидается +17°. Малооблачно, без осадков.

В воскресенье, 27 сентября, регион прогреется до наивысшей отметки недели — +22° днем, ночью — +17°. Малооблачно, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 28 сентября, теплая погода удержится: днем +22°, ночью +17°. Облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 27 сентября, с температурой +22°, а самым прохладным будет четверг, 24 сентября, когда максимум составит всего +18°. Перепад температур за неделю небольшой — 4°. Осадки прогнозируют только в пятницу, 25 сентября.

В пятницу, когда возможны осадки, одесситам стоит иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге. В другие дни недели погода останется сухой и комфортной для прогулок, а небольшой перепад температур не требует существенных изменений в гардеробе — достаточно легкой куртки или кофты на вечер.

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