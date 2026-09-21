Графики отключения света в Днепре с 22 по 24 сентября опубликовали энергетики — плановые работы затронут десятки улиц в разных районах города.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю снова обновились — 22, 23 и 24 сентября в Днепре пройдут плановые ремонтные работы на электросетях, из-за которых часть адресов останется без электроэнергии.

Об этом сообщает ЧАО «ПЭЭМ «ЦЭК» в своём официальном Telegram-канале.

Энергетики подчёркивают: работы плановые, поэтому потребителям стоит заранее подготовиться к отсутствию света в указанные часы.

22 сентября: какие адреса будут отключать

С 08:00 до 18:00 света не будет по адресам: пер. Джинчарадзе, 4; шоссе Запорожское, 30Л, 32, 38; ул. Бориса Мозолевского, 1; ул. Квартальная, 4, 6, 6Д, 19А; пр-т Богдана Хмельницкого, 135, 135А, 135Д, 142, 142Г; ул. Квартальная, 4, 4А, 6, 6А.

С 09:00 до 17:00: ул. Братьев Горобцов, 36; ул. Рабочая, 79, 79А, 81, 83, 85; пр-т Александра Поля, 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96, 96А, 96Б, 96В, 96Г; ул. Инженерная, 2, 2А, 2Б, 2Д, 4А; ул. Квартальная, 29А; пр-т Богдана Хмельницкого, 113, 118Д, 119, 121, 123, 127; ул. Академика Янгеля, 4, 6, 8, 10, 30А, 35; ул. Алана Шепарда, 11, 11А, 11Б, 13, 13А.

С 10:00 до 14:00: ул. Независимости, 6, 8, 14, 14А, 18, 18Б, 18Д, 18К, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 28, 30, 32.

23 сентября: список адресов

С 08:00 до 18:00: шоссе Запорожское, 56; ул. Мукаша Салакунова, 16К; ул. Бориса Мозолевского, 11, 13, 15; ул. Квартальная, 8, 19А; ул. Казака Мамая, 30; ул. Михаила Максимовича, 2, 4, 6-8, 8А, 9.

С 09:00 до 17:00: ул. Казака Мамая, 22, 24; ул. Мирослава Скорика, 5-7; ул. Василия Слепака, 50А; ул. Дениса Котенко, 2, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 6; пр-т Богдана Хмельницкого, 109, 111, 113; ул. Инженерная, 8; ул. Квартальная, 24, 26, 30, 32; шоссе Запорожское, 26А, 28Н, 30Б.

С 10:00 до 14:00: ул. Строителей, 22; ул. Новокрымская, 42; ул. Фабрично-заводская, 23, 25; ул. Строителей, 16, 18, 20, 20А.

24 сентября: какие улицы обесточат

С 08:00 до 18:00: пер. Джинчарадзе, 4, 8, 12; шоссе Запорожское, 38; ул. Василия Слепака, 35А; ул. Квартальная, 41.

С 09:00 до 17:00: ул. Вроцлавская, 2; ул. Инженерная, 12; ул. Казака Мамая, 12-20 (чётные); ул. Мирослава Скорика, 9.

Также в этот день с 09:00 до 17:00 свет отключат на улицах: Зоологическая, Встречная, Каховская, Апрельская, Марганцевская, Мирная, Августовская, Сурская, балка Чаплина, Черноморская, Шпакова, Березнёвая, изобретой Ющенко, Виктора Гошкевича, Днепровская, Эстонская, Монтажная, Александры Рындовской, Привольная, Солонянская, Старицкого и другие — полный перечень номеров домов опубликован в официальном сообщении компании.

С 10:00 до 14:00: ул. Бориса Мозолевского, 2, 4, 6; ул. Казака Мамая, 26, 28.

Что советуют энергетики

На время плановых работ специалисты советуют заранее отключить из розеток чувствительную технику — холодильник, компьютер, роутер, — чтобы избежать перепадов напряжения при включении. По возможности стоит записаться пауэрбанком. Точные графики на следующие дни компания будет публиковать на своём канале.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Днепропетровской области на неделю с 21 по 27 сентября.