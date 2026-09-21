Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 22 по 28 сентября показывает колебания температуры в пределах 7 градусов: днем ожидается от +14° до +21°, а осадки возможны в среду и четверг.

Ранее синоптики предупреждали о резком изменении погоды в Днепропетровской области. Тогда речь шла о периоде с 18 по 24 сентября, а уже на следующей неделе, с 22 по 28 сентября, температура днем будет колебаться от +14° до +21°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 22 по 28 сентября температура днем в Днепропетровской области будет колебаться от +14° до +21°, а ночью — от +8° до +15°.

Во вторник, 22 сентября, воздух прогреется до +19°, а ночью охладится до +15°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 23 сентября, столбики термометров днем остановятся на отметке +14°, ночью же удержится такая же температура — +14°. Облачно, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 24 сентября, днем +18°, а ночью температура опустится до +9°. Небо малооблачное, однако синоптики не исключают осадков.

В пятницу, 25 сентября, максимум достигнет +19°, ночью похолодает до +8° — это самая низкая ночная температура за неделю. Облачность переменная, без осадков.

В субботу, 26 сентября, температура днем поднимется до +20°, ночью составит +10°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 27 сентября, воздух прогреется до +21° — это самый теплый день недели, ночью +11°. Малооблачно, без осадков.

В понедельник, 28 сентября, дневная температура удержится на отметке +21°, ночью +12°. Малооблачно, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет воскресенье, 27 сентября, когда воздух прогреется до +21°. Самым прохладным днем будет среда, 23 сентября, — всего +14°. Перепад температур за неделю составляет 7°, а осадки синоптики прогнозируют в среду, 23 сентября, и четверг, 24 сентября.

В среду и четверг, когда возможны осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем на мокрой дороге. А поскольку перепад температур в течение недели достигает 7°, утром и вечером лучше одеваться теплее — особенно это касается людей пожилого возраста, которые острее реагируют на колебания температуры.

Ранее Politeka сообщала, похолодание и дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 21 по 27 сентября в днепропетровской области.

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Как сообщала Politeka, антициклон резко изменит погоду: прогноз на неделю в днепропетровской области с 19 по 25 сентября.