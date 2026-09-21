Подорожание продуктов в Харьковской области продолжается: с июля сахар подорожал на 15%, рис и пшено — на 13%. Департамент административных услуг и потребительского рынка города опубликовал свежие средние цены.

Подорожание продуктов в Харьковской области фиксируют уже несколько месяцев подряд — на днях Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского городского совета обновил мониторинг цен и показал, сколько теперь стоят базовые товары на полках.

Больше всего с июля подорожал сахар — его цена выросла сразу на 15%. Вслед за ним идут рис и пшено, которые прибавили по 13%. То есть именно бакалея, которую харьковчане обычно покупают впрок, оказалась самой чувствительной к колебаниям цен.

Сколько теперь стоят продукты в Харькове

По состоянию на 16 сентября средние цены в торговой сети города выглядят так: гречневая крупа — 87,75 грн/кг, рис длиннозерный — 63,05 грн/кг, рис круглозерный — 67,10 грн/кг, пшено — 68,75 грн/кг.

Манная крупа подорожала на 6% и теперь стоит 34,20 грн за упаковку 0,8 кг. Сахар — 33,45 грн/кг. Макаронные изделия (рожки) прибавили 4% и продаются по 37,80 грн/кг. Гречка, несмотря на подорожание на 5%, остается одной из самых дорогих круп на прилавке.

Отдельно стоит упомянуть подсолнечное масло и муку, которые существенно не подорожали. Бутылка масла объемом 850 мл стоит 98,6 грн, а килограмм пшеничной муки — 31,50 грн. Каменная соль также осталась стабильной — 20,55 грн/кг.

Яйца — отдельный рекорд

По сравнению с июлем стремительнее всего выросли в цене куриные яйца — примерно на 25%. Сегодня за упаковку из 10 штук в Харькове просят от 75 до 95 грн в зависимости от категории и производителя.

Показательно, что общая картина такая: если дефицита не наблюдается — полки супермаркетов остаются наполненными, а логистические сложности в регионе не повлияли на ассортимент, то ценовое давление на базовую продуктовую корзину продолжается и нарастает.

Создано по материалам Департамента административных услуг и потребительского рынка Харькова и infocity.kharkiv.ua.