Графики отключения света в Запорожье на неделю с 21 по 27 сентября опубликовало «Запорожьеоблэнерго»: свет будут временно отключать на десятках улиц города из-за плановых и срочных ремонтов электрооборудования.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 21 по 27 сентября затронут десятки улиц города — энергетики проводят плановые и срочные ремонты электрооборудования.

Во время работ жителей отдельных домов будут временно обесточивать — на период от нескольких часов до полного рабочего дня в зависимости от сложности ремонта.

Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго» — актуальные графики опубликованы на сервисе проверки графиков отключений компании.

Какие улицы обесточат по дням

В понедельник, 21 сентября, с 09:00 до 17:00 плановые работы проведут на бульваре Шевченко, улицах Белоцерковской, Отличной, Демократической, Друкарской, Житомирской и других улицах центральной части города. Срочный ремонт с 09:00 до 16:00 затронет улицы Грузинскую, Днестровскую, Керченскую и Павлоградскую.

Во вторник, 22 сентября, с 09:00 до 17:00 без света останутся улицы Абразивная, Аджарская, Аэродромная, Батумская, Вокзальная, Волынская и другие. Срочный ремонт проведут на улицах Героев полка «Азов», Нижнеднепровской и Седова.

В среду, 23 сентября, с 08:00–09:00 до 17:00 плановые работы пройдут в поселке Балабино и на улицах Автозаводской, Академика Вернадского, Бузковой, Заполярной и Полтавской.

В четверг, 24 сентября, с 08:00–09:00 до 20:00 электроэнергию будут отключать на улицах Академика Амосова, Благовещенской, Запорожской, Ялтинской и Циолковского.

В пятницу, 25 сентября, с 08:00–09:00 до 20:00 ремонты охватят улицы Абразивную, Бориса Луцкого, Академика Вернадского, Балковую и Марка Безручко.

В субботу, 26 сентября, с 08:00 до 20:00 плановые работы будут продолжаться на улицах Автозаводской, Академика Амосова, Благовещенской и Ялтинской.

Что делать, если отключили свет

В «Запорожьеоблэнерго» советуют заранее зарядить телефоны и павербанки. Если отключение не совпадает с опубликованным графиком, жителям рекомендуют обратиться в кол-центр компании или проверить актуальный статус на официальном сервисе отключений.

Ранее Politeka сообщала, стоит зарядить павербанки: энергетики предупредили о графиках отключения света в Запорожье 17 и 18 сентября.

Также Politeka сообщала, повышение тарифа на свет в Запорожской области: коммунальщики рассчитали, какой будет новая стоимость.

Как сообщала Politeka, отключение воды в Запорожье 17 сентября: названы адреса, которые остались без водоснабжения.