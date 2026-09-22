Доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут достигать более тысячи гривен ежемесячно — и для этого не нужен ни длительный стаж, ни преклонный возраст. Всё решает отдельное основание: закон об особых заслугах перед Украиной.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области за особые заслуги начисляют не вместо основной пенсии, а дополнительно к ней. То есть к уже назначенной выплате по возрасту, инвалидности, выслуге лет или потери кормильца просто прибавляется отдельная сумма.

Основанием для такой надбавки является закон Украины «Об особых заслугах перед Украиной». Главное условие — не возраст и не стаж, а наличие юридически признанных заслуг перед государством.

Сколько могут получать

Предельный размер надбавки в 2026 году составляет 1038 гривен. Это 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В текущем году этот минимум равен 2595 гривням, и именно от него считают проценты.

Максимум в 40% получают Герои Украины, люди, награждённые орденом Героев Небесной Сотни, а также матери, родившие десять и более детей и воспитавшие их до шести лет.

Для остальных категорий надбавка меньше. Так, 39% — это 1012,05 гривни, 38% — 986,10 гривни, 37% — 960,15 гривни, 36% — 934,20 гривни, 35% — 908,25 гривни. Самые низкие уровни: 25% — 648,75 гривни, 24% — 622,80 гривни, 23% — 596,85 гривни.

Точные размеры этих доплат закреплены приказом Министерства социальной политики №2054 от 27 декабря 2017 года в процентах от прожиточного минимума.

Как оформить надбавку

В Пенсионном фонде напоминают, что для назначения такой доплаты нужно обязательно предоставить документы, подтверждающие соответствующие заслуги. Заявление можно подать как лично в бумажном виде, так и онлайн в электронной форме.

Важный нюанс: если обращение оформили в течение 12 месяцев после возникновения права на выплату, деньги доначислят с первого дня этого права. То есть люди ничего не теряют.

Из-за роста прожиточного минимума до 2595 гривен Пенсионный фонд уже провёл автоматический перерасчёт пенсий за особые заслуги — он действует с 1 января 2026 года, поэтому дополнительно обращаться за перерасчётом не нужно.

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