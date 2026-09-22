Графики отключения света в Черкасской области 23 и 24 сентября охватят десятки улиц в Черкассах и Смеле. Энергетики проведут плановые работы, поэтому часть домов останется без электроэнергии на несколько часов.

Графики отключения света в Черкасской области на 23 и 24 сентября предусматривают плановые отключения в двух крупнейших городах региона — Черкассах и Смеле. Энергетики предупреждают о многочасовых отключениях, связанных с ремонтными работами на электросетях.

Когда не будет света в Черкассах

Об этом сообщает Черкассыоблэнерго — графики опубликованы на официальном ресурсе компании. Согласно им, в Черкассах 23 сентября электроэнергию будут отключать с 09:00 до 17:00, а 24 сентября — с 09:00 до 16:00.

Под отключения попадут, в частности, улицы Припортовая, Волкова, В. Чорновола, Защитников Украины, Криваловская, а также отдельные дома на бульваре Т. Шевченко и улице Крещатик. Полный перечень адресов значительно шире.

Часы и улицы в Черкассах

Значительную часть отключений запланировали в центральной и припортовой части города. На улицах Припортовой и Волкова света не будет в течение большей части рабочего дня — с 09:00 до 17:00.

Отдельно выделен ряд адресов на бульваре Т. Шевченко: дома 135, 145, 311а и 317. Здесь отключение продлится в те же часы, что и на остальных улицах Черкасс.

Смела: с 08:00 до 17:00

В Смеле отключения 23 и 24 сентября продлятся дольше — с 08:00 до 17:00. Без света останутся десятки домов на улицах Мечникова, Млеевская, Свитанкова, Б. Хмельницкого, Б. Козловского, О. Бакуменко и Н. Яремчука.

Также в график попали переулок Кобзарский, улицы П. Сагайдачного, Квиткова, Композитора Лысенко и переулок Н. Яремчука. Как объясняют энергетики, отключения связаны с плановым ремонтом, поэтому часы могут незначительно корректироваться.

Что делать жителям

Черкассыоблэнерго рекомендует заранее зарядить телефоны и пауэрбанки, запитать необходимую бытовую технику и позаботиться о воде. Время восстановления электроснабжения всегда указывается ориентировочно.

Актуальные графики плановых отключений уточняются ежедневно на официальной странице Черкассыоблэнерго.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Черкасской области на неделю с 21 по 27 сентября: опубликовано адреса.