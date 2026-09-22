Доплаты для пенсионеров в Одесской области по закону «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» предназначены определённым категориям женщин — и начисляются автоматически, без обращения в ПФУ. В ПФУ рассказали, какая надбавка и на каких условиях действует в 2026 году.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области за особые заслуги предусмотрены в соответствии с законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» — и касаются конкретной категории женщин, а не всех пенсионеров сразу.

Кто имеет право на надбавку

Право на специальную доплату имеют многодетные матери, воспитавшие пятерых или более детей до шестилетнего возраста. Такая же надбавка предусмотрена для женщин, усыновивших такое же количество детей. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Надбавка начисляется к базовому размеру пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, пенсии в связи с потерей кормильца или пенсии за выслугу лет.

Размер доплаты в 2026 году

Сумма привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц, установленному в январе. В 2026 году он составляет 2 595 гривен. Минимальная надбавка — 35% от этого показателя — равна 908 гривням в месяц. За каждого следующего ребёнка процент возрастает на один пункт:

5 детей — 35% (908 гривен);

6 детей — 36% (934 гривны);

7 детей — 37% (960 гривен);

8 детей — 38% (986 гривен);

9 детей — 39% (1012 гривен);

10 и более детей — 40% (1038 гривен).

Как начисляется доплата

Доплаты для пенсионеров в Одесской области и по всей Украине по этому закону не требуют отдельного обращения в Пенсионный фонд. Надбавка начисляется автоматически — на основе данных, уже содержащихся в пенсионном деле. Если данные актуальны, сумма поступает вместе с ежемесячной пенсией.

Что происходит в случае смерти получателя

В ПФУ уточняют: если женщина, получавшая надбавку, скончалась, часть выплаты могут назначить членам её семьи — в рамках пенсии в связи с потерей кормильца. Для каждого нетрудоспособного члена семьи выплата составляет 70% от размера доплаты, а если таких лиц двое и более — 90%.

Ранее Politeka сообщала, можно получить до 78 000 гривен: открыта новая денежная помощь в Одесской области.