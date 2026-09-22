Начало отопительного сезона в Житомирской области в 2026 году приближается — предприятие оценивает собственную готовность примерно в 98%, часть работ планируют завершить до 1 октября.

Подорожание газа в Житомирской области заставляет коммунальщиков тщательнее считать подготовку к зиме — начало отопительного сезона в Житомирской области в 2026 году предприятие уже называет почти завершенным этапом. В КП «Житомиртеплокоммунэнерго» оценивают готовность примерно в 98%.

Главный инженер предприятия Руслан Погребняк сообщил, что котельные уже подготовлены, а контрольно-измерительные приборы проверены и установлены. Больше всего работы остается на тепловых сетях — ее планируют завершить до 1 октября.

Однако часть запланированной модернизации в этом году выполнить уже не удастся. Из-за проблемы с заблокированными счетами предприятие вынуждено было отказаться от ряда планов, в частности реконструкцию четырех котельных переносят на 2027 год.

Часть текущих работ теплоэнергетикам удалось выполнить благодаря материалам, которые предприятие получило в рамках помощи USAID. С более масштабными реконструкциями ситуация оказалась сложнее — на них в этом году не хватает ресурсов.

Точной даты включения тепла во всех городах одновременно нет. Согласно постановлению Кабмина №830, отопительный период должен начаться не позднее, чем после трех суток средней суточной температуры +8 °C или ниже. Окончательное решение принимают органы местного самоуправления — для Житомира это означает, что дома включат тепло лишь тогда, когда осень окончательно станет холодной.

Что проверяют перед стартом сезона

Коммунальные службы активно готовят город к зиме. Перед включением тепла проверяют котельные и теплосети, жилые дома, школы, детсады и больницы. Важнейший этап — гидравлические испытания сетей, которые выявляют слабые места заранее, а не в разгар сезона.

Ранее Politeka сообщала, подорожал проезд в Житомире с 19 сентября.