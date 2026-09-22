В конце сентября 2026 года в Николаеве открыли прием заявок на денежную помощь от UNHCR. Деньги смогут получить уязвимые семьи переселенцев — рассказываем, кто именно и что для этого нужно.

Денежная помощь в Николаевской области этой осенью расширилась: в конце сентября 2026 года UNHCR — Агентство ООН по делам беженцев — открыло прием заявок на выплаты для социально и экономически уязвимых жителей Николаева, которых война вынудила покинуть свои дома. Речь идет о семьях из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев, вернувшихся из-за границы домой.

Сколько денег можно получить

В зависимости от ситуации каждая семья может получить 10 800 гривен (по 3 600 гривен каждые три месяца) или 12 300 гривен (по 4 100 гривен). Выплаты поступают тремя частями в течение девяти месяцев.

Главное условие — соответствие социально-экономическому критерию: среднемесячный доход каждого члена семьи не должен превышать 8 300 гривен. Кроме того, семья должна относиться к одной из уязвимых категорий.

Кто может обратиться за помощью

Критерий уязвимости охватывает, в частности:

людей с I–III группой инвалидности;

граждан, которым исполнилось более 60 лет;

лиц с тяжелыми или хроническими заболеваниями;

домохозяйства, которые возглавляют люди старше 50 лет без дохода;

одиноких матерей или отцов несовершеннолетних детей;

многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;

беременных женщин и матерей с ребенком до трех лет.

Отдельно учитывают длительность перемещения. Подать заявку могут семьи, которые:

имеют статус ВПЛ и переехали из-за угрозы или обязательной эвакуации на срок до 45 дней;

переселены от 46 дней до шести месяцев из-за угрозы жизни, обстрелов или обязательной эвакуации;

вернулись домой из других областей после вынужденного отъезда (после 24 февраля 2022 года);

вернулись из-за границы не ранее чем три месяца назад и не позднее чем год назад.

Как оформить выплату

Прием желающих получить денежную помощь от UNHCR в Николаеве осуществляется по предварительному приглашению. Для этого нужно заполнить специальную онлайн-форму.

Если семья полностью соответствует критериям программы, с заявителем свяжутся представители организации. «После записи в электронную очередь в пункт сбора данных и если вы предварительно соответствуете критериям программы, с вами свяжется сотрудник БФ "Право на защиту"», — отметили в организации.

Какие документы нужны

Заявителям советуют заранее подготовить:

паспорт или документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельства о рождении детей (при наличии);

номер банковского счета;

документ, подтверждающий категорию уязвимости;

номер телефона.

Программу реализует Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) совместно с благотворительным фондом «Право на защиту».

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