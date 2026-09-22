Доплаты для пенсионеров в Сумской области назначают не всем. Надбавку на нетрудоспособных членов семьи могут оформить только неработающие бывшие военнослужащие.

Денежную помощь в Сумской области выплачивают по чётким правилам, и надбавка на иждивенца к военной пенсии — не исключение. В Пенсионном фонде подчёркивают, что такая доплата не назначается автоматически всем неработающим пенсионерам: её нужно оформить отдельно.

Доплаты для пенсионеров в Сумской области предусмотрены Законом Украины о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц (№ 2262-XII). Речь идёт о выплатах бывшим военнослужащим и работникам силовых структур, которые получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности.

Кто имеет право на надбавку

Главное условие — пенсионер не должен работать, проходить службу или заниматься деятельностью, с которой уплачивается единый социальный взнос. При этом на его содержании должен находиться нетрудоспособный член семьи.

К таким родственникам по статье 30 Закона относятся прежде всего дети в возрасте до 18 лет, а при определённых условиях — старшие дети, братья, сёстры, внуки, нетрудоспособные родители, супруг или супруга. Конкретное право в каждой ситуации Пенсионный фонд устанавливает по документам, подтверждающим родственные связи, нетрудоспособность и факт пребывания на содержании.

Сколько выплачивают в 2026 году

Надбавку начисляют на каждого нетрудоспособного иждивенца в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С 1 января 2026 года этот минимум составляет 2595 гривен, то есть сумма надбавки — 1297 гривен 50 копеек в месяц на одного иждивенца.

При изменении прожиточного минимума размер выплаты подлежит перерасчёту.

Когда надбавку не назначат

Выплату начисляют только на тех членов семьи, которые не получают других государственных выплат: солидарную пенсию, государственную социальную помощь лицам без права на пенсию или с инвалидностью, помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью либо помощь на детей одиноким матерям. Если иждивенец имеет право на несколько этих выплат одновременно, придётся выбрать одну.

Как оформить выплату

Заявление и документы можно подать в сервисный центр Пенсионного фонда Украины в Сумской области либо дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ. Для оформления обычно нужны паспорт, регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика, свидетельство о рождении либо браке, документы о родственных связях и пребывании на содержании, а также подтверждение того, что пенсионер не работает и не проходит службу.

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