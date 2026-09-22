Гуманитарная помощь для ВПЛ в Одесской области выдается в виде продуктовых наборов благотворительным фондом «На шаг ближе» — рассказываем, кто может ее получить и как зарегистрироваться.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области — не единственная форма поддержки переселенцев: благотворительный фонд «На шаг ближе» продолжает выдавать гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

Получить продовольственные наборы могут семьи Дружковской громады, которые переехали в Одессу с 2022 года. Обязательное условие — справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ). При этом на помощь не могут рассчитывать те, кто уже получал гуманитарный набор в сентябре.

Кто именно может получить продуктовые наборы

Получить поддержку могут переселенцы, которые до переезда жили на территории Дружковской громады. В нее входят Дружковка, Дружковское, Кондратовка, Красный Кут, Куртовка, Николайполье, Новогригоровка, Новониколаевка, Новопавловка, Алексеево-Дружковка, Осиково, Павловка, Петровка, Приют, Райское, Софиевка, Старорайское, Торецкое и Торское.

Выдаются именно продуктовые наборы — это форма гуманитарной поддержки, которую фонд предоставляет периодически. Выдача проходит по предварительной записи, и без регистрации получить набор невозможно.

Когда и где проходят выдачи

Очередная выдача состоялась 21 сентября с 11:00 до 14:00 в хабе Дружковской громады по адресу: ул. Троицкая, 45. Продуктовые наборы фонд почтой не отправляет — получить их можно только лично. За других людей забрать набор нельзя.

Как подать заявку

Регистрация проходит через онлайн-форму. Важно: если форма на момент подачи заявки уже закрыта, это означает, что благотворители получили предельное количество заявок. Фонд работает постоянно, поэтому стоит подписаться на телеграм-канал организации, чтобы не пропустить новые выдачи.

При себе необходимо обязательно иметь оригиналы документов, в частности справку ВПЛ.