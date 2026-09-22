Подорожание продуктов в Винницкой области сильнее всего ощущается в ценах на куриные яйца, сахар и подсолнечное масло. По данным аналитического портала «Минфин», десяток яиц С1 по состоянию на 22 сентября стоит в среднем 79–84 гривни против 57–59 гривень в августе.

Подорожание продуктов в Винницкой области осенью ускорилось: по сравнению с августом 2026 года больше всего выросли цены на куриные яйца, сахар и подсолнечное масло, свидетельствуют данные аналитического портала «Минфин» по состоянию на 22 сентября.

Яйца, сахар и масло

Резче всего за месяц подорожали куриные яйца. Если в августе десяток яиц С1 «Ясенсвит» в среднем стоил 59,49 гривни, то теперь — 84,25 гривни, то есть примерно на 42% дороже. Десяток «Квочки» С1 вырос с 57,12 до 78,99 гривни.

Заметно вырос и сахар: средняя цена килограмма кристаллического сахара поднялась с 30,22 гривни в августе до 35,82 гривни в сентябре, то есть почти на 19%. Подсолнечное масло «Олейна» объемом 850 мл стоит в среднем 107,30 гривни против 100,68 гривни месяцем ранее, а «Щедрый Дар» — 100,66 гривни.

Мясо и колбаса

В мясной группе дорожает свинина: килограмм ошейка в среднем стоит 346,45 гривни против 314,38 гривни в августе, шашлык — 286,13 гривни против 268,52, грудинка — 220,78 гривни против 205,75. Вареная докторская колбаса «Алан» за килограмм выросла с 482,63 до 506,08 гривни.

Что осталось стабильнее

Мука, гречка и рис дорожают медленно. Килограмм гречки сейчас в среднем 78,45 гривни (в августе — 74,63), мука «Хуторок» — 36,72 гривни за килограмм против 35,88, длинный рис — 63 гривни, а пропаренный — 56,37.

Итак, подорожание продуктов в Винницкой области прежде всего бьет по белковой корзине — яйцам и мясу — и по базовому сахару. Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Винницкой области: кто получит до 570 гривен ежемесячно.