Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 23 по 29 сентября обещает колебания температур от +14° до +20° днем и осадки в три дня недели — среду, четверг и вторник.

Прогноз на предыдущую неделю в Днепропетровской области уже фиксировал неустойчивую погоду, а новая неделя с 23 по 29 сентября принесет очередной цикл дождей и прохлады, которая сменится более теплыми днями на выходных.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура на протяжении недели будет колебаться от +14° до +20°, а ночная — от +8° до +14°.

В среду, 23 сентября, в Днепропетровской области ожидается облачная погода, воздух днем прогреется лишь до +14°, а ночью температура не опустится ниже +14°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 24 сентября, облачность уменьшится до малооблачной, днем столбики термометров поднимутся до +18°, а ночью опустятся до +8°. В этот день также возможны осадки.

В пятницу, 25 сентября, погода останется малооблачной, дневная температура удержится на отметке +18°, ночная — около +8°. Осадков не прогнозируют.

В субботу, 26 сентября, небо будет облачным с прояснениями, воздух прогреется до +20° — это самый теплый день недели. Ночью температура составит +10°, без осадков.

В воскресенье, 27 сентября, облачность с прояснениями сохранится, днем до +20°, ночью до +13°. Осадков не ожидается.

В понедельник, 28 сентября, погода останется похожей: днем +20°, ночью +12°, облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 29 сентября, температура снизится до +15° днем и +14° ночью, небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самыми теплыми днями недели станут суббота, воскресенье и понедельник с максимумом +20°, а самым прохладным — среда, когда днем лишь +14°. Перепад температур за неделю составляет 6°. Осадки прогнозируют в среду, четверг и вторник, поэтому в другие дни можно рассчитывать на более сухую погоду.

В дни с возможными осадками — среду, четверг и вторник — стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. Остальную часть недели, когда температура будет достигать +18…+20°, комфортно планировать прогулки и дела на свежем воздухе, а утром и вечером, когда воздух прохладнее, лучше одеваться в несколько слоев.

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