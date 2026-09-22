Подорожание продуктов в Черниговской области в этом сентябре сильнее всего затронуло куриные яйца, которые за месяц подорожали примерно на 38%. Актуальные цены на сахар, гречку, рис, масло, свинину и колбасу приводим по данным Минфина.

Подорожание продуктов в Черниговской области в этом сентябре заметнее всего в сегменте яиц: за месяц десяток куриных яиц прибавил в цене примерно 38%. По данным мониторинга цен портала Минфин на 22 сентября, яйца торговой марки «Квочка» (С1, 10 штук) в среднем стоят 78,99 грн против 57,12 грн в августе — сразу плюс 21,87 грн.

Похожая динамика и у других производителей: яйца «Ясенсвит» (С1, 10 штук) подорожали с 59,49 до 84,25 грн за десяток, а упаковка из 18 яиц теперь обходится в 129 грн против 106,95 грн месяцем ранее.

Бакалея: что прибавило в цене

Сахар кристаллический за килограмм в сентябре продают в среднем по 35,82 грн — против 30,22 грн в августе. В зависимости от сети ценник колеблется от 34,90 до 38,50 грн. Гречка дорожает медленнее: средняя стоимость килограмма выросла с 74,63 до 78,45 грн, хотя в отдельных магазинах она достигает 99 грн.

Круглый рис за месяц подорожал с 54,71 до 62,07 грн за килограмм. Подсолнечное масло «Олейна» (850 мл) теперь стоит в среднем 107,30 грн, тогда как в августе было 100,68 грн.

Мясная полка

Самая дорогая позиция среди свинины — ошеек: 346,45 грн за килограмм против 314,38 грн в августе. Вареная колбаса «Алан» докторская подорожала до 506,08 грн за килограмм против 482,63 грн месяцем ранее. В то же время молочная колбаса сети «Ашан» наоборот подешевела — с 385,65 до 334,90 грн за килограмм.

В целом подорожание продуктов в Черниговской области повторяет общеукраинскую тенденцию: больше всего растут яйца и мясо, тогда как бакалея прибавляет в цене умеренно.

Ранее Politeka сообщала, на сколько выросли цены на сахар, гречку и масло в Черниговской области.