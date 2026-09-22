Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 23 по 29 сентября показывает максимум +20° в субботу, 26 сентября, а дожди ожидаются четыре дня недели.

Предыдущий недельный прогноз для Харьковщины уже предупреждал о дождях, и новый прогноз погоды на неделю с 23 по 29 сентября подтверждает: переменчивая облачная погода с осадками сохранится в регионе и далее.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура воздуха в Харьковской области будет колебаться от +15° до +20°, а ночью — от +8° до +13°.

В среду, 23 сентября, в Харьковской области будет облачно, воздух днем прогреется до +17°, а ночью остынет до +12°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 24 сентября, облачность сменится прояснениями, столбики термометров днем поднимутся до +16°, а ночью опустятся до +8°. Осадков не ожидается.

В пятницу, 25 сентября, небо будет малооблачным, температура днем удержится на отметке +17°, ночью — +8°. Без осадков.

В субботу, 26 сентября, ожидается облачно с прояснениями, воздух прогреется до +20° — это будет самый теплый день недели. Ночью термометры покажут +10°. Осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 27 сентября, облачно с прояснениями, днем столбики термометров опустятся до +15°, а ночью, напротив, поднимутся до +13°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 28 сентября, облачно с прояснениями, днем +20°, ночью +12°. Возможны осадки.

Во вторник, 29 сентября, облачно с прояснениями, днем +15°, ночью +13°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

Итак, самая теплая погода в Харьковской области будет в субботу, 26 сентября, и понедельник, 28 сентября, когда воздух прогреется до +20°. Самая прохладная — в воскресенье, 27 сентября, и вторник, 29 сентября, когда максимум составит +15°. Перепад температур за неделю достигнет 5°. Осадки прогнозируют четыре дня — в среду, 23 сентября, воскресенье, 27 сентября, понедельник, 28 сентября, и вторник, 29 сентября.

Из-за частых осадков жителям области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем на мокрой дороге. Ночью в начале недели воздух охлаждается до +8°, поэтому вечером и утром стоит одеваться теплее.

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