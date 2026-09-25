Денежная помощь в Харьковской области стала доступна пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям — Эстонский совет по делам беженцев открыл регистрацию на программу поддержки ведения сельского хозяйства.

Новая денежная помощь в Харьковской области открыла возможность получить выплаты для самых уязвимых домохозяйств. Осенью 2026 года представительство Эстонского совета по делам беженцев в Украине запустило прием заявок на программу, помогающую людям самостоятельно производить продукты питания и улучшать продовольственную безопасность.

Программа охватывает территорию трех областей. В Харьковской области речь идет о четырех районах: Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском. Также помощь доступна в Запорожском районе Запорожской области и Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области.

Кто имеет право на выплату

Чтобы претендовать на деньги, домохозяйство должно иметь хотя бы один признак уязвимости: лица с инвалидностью I-II группы или с тяжелыми и хроническими болезнями; семьи, где есть только люди пожилого возраста от 60 лет, включая одиноких; семьи, где хотя бы один безработный в возрасте 50-59 лет; семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

В перечень также входят домохозяйства с беременными женщинами и детьми до двух лет, семьи с детьми до 18 лет, где есть только один из родителей, домохозяйства, в которых все члены в возрасте 18-49 лет не имеют работы, семьи с ветеранами войны, завершившими службу, а также молодые семьи, где партнерам до 24 лет.

Сколько денег можно получить

Размер выплаты зависит от вида хозяйственной деятельности. За производство продукции растительного происхождения в открытом грунте или теплице выплатят 16 600 гривен. За разведение птицы, свиней, кроликов или нутрий — 12 780 гривен. Самую большую сумму — 17 381 гривну — получат те, кто занимается молочным производством, то есть содержит коров, коз или овец. Помощь предоставляется единовременным платежом.

Какие документы нужны

Для регистрации необходимо заполнить специальную форму предварительной записи и подготовить подтверждающие документы: справку переселенца (перемещенные более полугода назад), медицинскую справку о ранении или психологических травмах из-за боевых действий с подписью и печатью врача, подтверждение потери члена семьи из-за войны или справку об инвалидности вследствие войны.

Дополнительно могут понадобиться акт о разрушении или повреждении имущества и подтверждение факта проживания в населенном пункте из списка территорий, где велись или ведутся боевые действия. Выплаты предоставляются только тем, кто соответствует условиям программы, сообщает издание Новини.LIVE.

Ранее Politeka сообщала, новая денежная помощь в Харьковской области: с 19 сентября можно получить 10 800 гривен.