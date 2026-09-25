Начало отопительного сезона 2026 в Хмельницкой области уже на завершающем этапе подготовки — коммунальное предприятие «Хмельницктеплокоммунэнерго» технически готово подавать тепло в дома горожан.

Начало отопительного сезона в Хмельницкой области выходит на финишную прямую — коммунальщики завершают подготовку теплосетей к холодам и уже наполняют систему водой.

Об этом рассказал заместитель хмельницкого городского головы Васылья Нововачок, сообщает издание «Є ye.ua». По его словам, работы находятся на завершающем этапе.

Что уже сделали коммунальщики

Коммунальное предприятие «Хмельницктеплокоммунэнерго» заменило более 3,5 километра сетей, которые нуждались в ремонте, и почти 200 задвижек. Систему уже постепенно наполняют водой.

«То есть технически «Хмельницктеплокоммунэнерго» к началу отопительного сезона готово», — подчеркнул Васыль Новачок.

Когда включат отопление

Старт отопительного сезона будет зависеть от погодных условий и решений государственных органов власти, а также от возможных ограничений на использование газа от «Нафтогаза» или правительства.

В прошлом году отопительный сезон начался 1 ноября, потому что таково было указание центральной власти. Если подобных ограничений не будет, тепло включат сразу с наступлением холодов.

Ранее Politeka сообщала, промывка водопроводных сетей в Хмельницком 24 сентября: в водоканале назвали часы.