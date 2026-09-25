Графики отключения света в Запорожье 26 и 27 сентября связаны с плановым ремонтом электрооборудования. Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго» — с 08:00 до 20:00 часть улиц останется без электроснабжения.

Графики отключения света в Запорожской области на эти выходные снова изменились — энергетики предупредили о плановых отключениях два дня подряд.

В субботу, 26 сентября 2026 года, и в воскресенье, 27 сентября, жителям ряда улиц Запорожья придется заранее зарядить павербанки и подготовиться к отсутствию света.

Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго» — профильные специалисты компании будут проводить плановый ремонт электрооборудования. Работы продлятся с 08:00 до 20:00 в оба дня.

Какие улицы в Запорожье останутся без света 26 и 27 сентября

Согласно опубликованному графику, отключения затронут одинаковый перечень адресов в течение обоих дней. Среди них — ул. Автозаварская, ул. Академика Амосова (Кирова), ул. Андрея Гайдая (1905 года), ул. Благовещенская (Ильича), ул. Боевая, ул. Бембачана Петра (Интернациональная), ул. Водограйная (Гаврилова) и ул. Владимира Украинца (Новокузнецкая).

Также без электроэнергии останутся жители ул. Героев Национальной гвардии Украины (40 лет Победы), ул. Глиссерная, ул. Домаха (Чубинского), ул. Электровозная, ул. Запорожская и ул. Ингулецная (Невская).

Полный перечень значительно шире: в него входят ул. Ливадная (Халтурина), ул. Любисткая (Ударная), ул. Мелиоративная, ул. Николая Лавочкина (Чапаева), ул. Нагницы, ул. Александры Экстер (Крамского), ул. Партионная, ул. Первая Литейная (Красногвардейская), ул. Покровская (Свердова), ул. Почтовая, ул. Розмаринов (Речная), ул. Санитарная, ул. Святого Николая (Артема), ул. Сивашская, ул. Спартаковская, ул. Тракторная, ул. Троицкая (Чекистов), ул. Украинская, ул. Урожайная и ул. Форточная.

Кроме того, света не будет на ул. Циолковского, ул. Школьная, ул. Урожайная, ул. Ялтинская, пл. Приводзальная (Луначарского), пр. Соборный, а также в пер. Межевой (Покровский), пер. Южный, пер. Пристанициальный и пер. Стрелецкий.

Почему возникают плановые отключения

Такие отключения, как пояснили в компании, являются вынужденной стеной поддержания сетей. Ремонт позволяет предотвратить аварийные поломки зимой, когда нагрузка на энергосистема растет. Дату и время специалисты согласовали по графику, чтобы минимировать неудобства для обычных жителей.

Напоминаем, что 26 и 27 сентября 2026 года плановые ремонты повторяются по одному и тому же перечня адресов, поэтому жителям стоит заранее позаботиться о заряженных устройствах, запасах воды, альтернативном источнике освещения.

Также Politeka сообщала, стоит зарядить павербанки: обнародованы графики отключения света в Запорожье на неделю с 21 по 27 сентября.