Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 26 сентября по 2 октября показывает, что синоптики ожидают дожди в середине недели, а максимальная дневная температура поднимется до +21°.

предыдущий прогноз погоды для Одесской области уже предупреждал о дождях, а новая неделя с 26 сентября по 2 октября принесет похожую картину: синоптики снова ожидают осадки в середине недели и максимум до +21° днем.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Одесской области на протяжении недели с 26 сентября по 2 октября будет колебаться от +16° до +21°.

В субботу, 26 сентября, воздух днем прогреется до +19°, а ночью остынет до +16°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 27 сентября, ожидается самый теплый день недели — днем до +21°, ночью столбики термометров опустятся до +14°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В понедельник, 28 сентября, температура днем удержится на отметке +19°, ночью — +15°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 29 сентября, днем воздух прогреется лишь до +17°, ночью — до +16°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В среду, 30 сентября, ожидается самый прохладный день недели: днем +16°, ночью +14°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 1 октября, температура днем поднимется до +19°, ночью — до +15°. Облачность переменная, без осадков.

В пятницу, 2 октября, столбики термометров днем покажут +20°, ночью — +16°. Облачность переменная, без осадков.

Итак, самая теплая погода в Одесской области будет в воскресенье, 27 сентября, когда днем до +21°, а самая прохладная — в среду, 30 сентября, с дневным максимумом +16°. Перепад температур за неделю составит 5°. Осадки синоптики прогнозируют три дня — в понедельник, 28 сентября, вторник, 29 сентября, и среду, 30 сентября.

В дни с возможными осадками — 28, 29 и 30 сентября — одесситам стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. В остальные дни недели погода будет сухой, поэтому комфортные прогулки лучше планировать на субботу, воскресенье и конец недели.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в Одесской области с 23 по 29 сентября.

Также Politeka сообщала, погода резко изменится: синоптики дали прогноз в Одесской области на неделю с 22 по 28 сентября.

Как сообщала Politeka, Одесскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 21 по 27 сентября.