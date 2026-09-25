Гуманитарная помощь для ВПЛ в Хмельницкой области стала доступна новой волне переселенцев — в общине началась очередная выдача продуктовых наборов. Рассказываем, кому и с какими документами стоит обращаться.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Хмельницкой области снова доступна жителям общины — для внутренне перемещённых лиц, которые обустраивают жизнь в Хмельницкой городской территориальной общине, началась новая выдача продуктовых наборов. Об этом сообщили на официальном сайте Хмельницкого городского совета.

Получить помощь могут не все переселенцы, а лишь несколько определённых категорий. Речь идёт о семьях с детьми до 18 лет, многодетных семьях, семьях с детьми под опекой, а также о ВПЛ, которые только что зарегистрировались в Хмельницкой городской территориальной общине.

Где и когда выдают продуктовые наборы

Получить продуктовый набор можно с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00 в штабе по адресу: улица Героев Мариуполя, 33 (бывшая улица Гагарина). Пятница — санитарный день: в этот день выдача помощи не проводится.

Во время воздушной тревоги выдача помощи приостанавливается. Работу продолжают только после объявления отбоя тревоги — на этом в горсовете акцентируют отдельно.

Какие документы нужны

Для получения набора необходимы исключительно оригиналы документов. Перечень зависит от категории получателя:

Семьям с детьми нужны паспорт, свидетельства о рождении детей, а также справки ВПЛ на детей и родителей с подтверждением статуса в Хмельницкой ГТО.

Новозарегистрированным ВПЛ — паспорт, идентификационный код и справка ВПЛ с регистрацией в Хмельницкой ГТО.

За каждым таким набором — не только необходимые продукты, но и ощущение поддержки в непростое время. Для людей, которые оставили свои дома из-за войны, важно знать, что рядом есть община, которая помогает и готова подставить плечо.

Получить продуктовые наборы могут и другие граждане в сложной ситуации — подробнее о программах поддержки можно узнать непосредственно в штабе помощи переселенцам Хмельницкого городского совета, а также по круглосуточной горячей линии для обращений граждан: +38 080 050 15 80.

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