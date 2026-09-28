Денежная помощь в Житомирской области предусмотрена для семей, у которых в этом году ребёнок идёт в первый класс — государственная программа «Пакет школьника» предусматривает единоразовую выплату 5000 гривен.

Денежная помощь в Житомирской области в виде 5000 гривен на первоклассника — это государственная программа «Пакет школьника», которую администрирует Пенсионный фонд Украины. Деньги выдают единоразово, чтобы помочь родителям собрать ребёнка в школу.

Как сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины, помощь назначается на каждого ученика первого класса, а не на семью. То есть если в семье двое первоклассников, выплату начислят на каждого из детей отдельно.

Кто имеет право на выплату

Получить 5000 гривен может один из родителей или другой законный представитель ребёнка, который в новом учебном году зачислен в первый класс учебного заведения. При этом выплата не назначается ученикам, которые уже посещали первый класс, а в этом году обучаются повторно.

Деньги получают независимо от того, где именно зарегистрирован ребёнок — в городе или селе Житомирщины. Значение имеет лишь факт зачисления ребёнка в заведение общего среднего образования.

Куда можно потратить средства

Выплату переводят в безналичной форме — исключительно для приобретения необходимых школьнику вещей. Средства можно потратить на канцелярские товары, книги, детскую одежду и обувь. Продавец определяется по коду категории деятельности (Merchant Category Code), утверждённому постановлением Кабмина от 27 декабря 2001 года № 1751.

Как оформить помощь

Подать заявление можно двумя способами. Первый — онлайн через приложение «Дія». Второй — через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, обратившись лично.

Заявление принимают до 1 ноября 2026 года. Рассмотрение обращения и начисление средств происходит после подтверждения зачисления ребёнка в первый класс. Чаще всего нужны лишь документы, удостоверяющие личность заявителя и ребёнка, а также справка о зачислении.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь в Житомирской области: кто и как может получить 5 000 гривен.