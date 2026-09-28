Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 29 сентября по 5 октября показывает, что максимальная температура днем составит +18°, а минимальная опустится до +12°, при этом осадков синоптики не прогнозируют.

синоптики уже предупреждали о резком изменении температуры на прошлой неделе, а новый прогноз показывает, что в Киевской области тепло постепенно уступит более прохладной погоде: максимум днем снизится с +18° до +12°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 29 сентября по 5 октября дневная температура будет колебаться от +12° до +18°, а ночная - от +4° до +10°.

Во вторник, 29 сентября, воздух прогреется до +18°, ночью столбики термометров опустятся до +10°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В среду, 30 сентября, температура днем составит +17°, а ночью - +9°. Облачность - малооблачно, без осадков.

В четверг, 1 октября, воздух снова прогреется до +18°, ночью ожидается +9°. Небо преимущественно малооблачное, осадков не будет.

В пятницу, 2 октября, столбики термометров опустятся до +15° днем и +9° ночью. Облачность малооблачная, без осадков.

В субботу, 3 октября, температура удержится на отметке +12° днем, ночью похолодает до +7°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 4 октября, днем +14°, а ночью воздух остынет до +4° - это самая низкая ночная температура за неделю. Небо облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 5 октября, температура снова поднимется до +17° днем и +8° ночью. Облачность малооблачная, осадков не ожидается.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 29 сентября, с дневной температурой +18°, а самым прохладным - субота, 3 октября, когда максимум составит лишь +12°. Перепад дневных температур за неделю достигнет 6°, а самая холодная ночь ожидается в воскресенье, 4 октября, - +4°. Осадков в течение всей недели синоптики не прогнозируют.

Несмотря на отсутствие дождей, вечерами и ночью, особенно в конце недели, стоит одеваться теплее - это касается прежде всего пожилых людей и детей, поскольку ночная температура опускается до +4°. Днем же погода останется комфортной для прогулок и повседневных дел.

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