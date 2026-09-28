Подорожание продуктов в Черкасской области продолжается — стоимость базовых товаров в магазинах медленно ползет вверх. Как менялись цены на масло, муку, сахар, молоко и яйца в течение осени, отслеживает индекс цен Минфина.

Подорожание продуктов в Черкасской области этой осенью стало заметным для каждого, кто ходит в супермаркет. Индекс цен, который ежедневно публикует Минфин, показывает, что стоимость нескольких базовых товаров в области постепенно росла в течение последних недель, хотя и без резких скачков.

Чаще всего покупатели обращают внимание на подсолнечное масло — продукт, который есть в каждой корзине. Именно его цену вместе с мукой и сахаром аналитики Минфина отслеживают в разделе бакалеи, фиксируя ежедневные изменения средней стоимости по сетям и магазинам.

Что дорожает быстрее всего

Помимо бакалеи, подорожание продуктов в Черкасской области касается и товаров животного происхождения. Вареная колбаса, молоко и куриные яйца — те позиции, на которых потребители ощущают рост стоимости наиболее болезненно, поскольку они покупаются регулярно, а не от праздника к празднику.

Особенностью осеннего периода традиционно становится переход производителей на более дорогое сырье. Производители масла отмечают, что стоимость подсолнечника на внутреннем рынке выросла, а это постепенно закладывается в конечную цену на полке.

Как отслеживать цены самостоятельно

Минфин ведет открытый индекс цен на продукты, по которому любой житель Черкасской области может проследить динамику стоимости товаров за день, неделю или месяц. Данные собираются из крупных торговых сетей и обновляются ежедневно.

Для тех, кто хочет экономить, стоит сравнивать цены в разных магазинах — разница на один и тот же товар в области порой достигает нескольких гривен за единицу. Особенно это касается яиц и молока, где акционные предложения сетей существенно влияют на среднюю стоимость.

Что советуют делать

Эксперты советуют покупать продукты, которые могут подорожать, заранее, но не создавать ажиотажного спроса: масло и мука имеют длительный срок хранения, поэтому их можно брать про запас по текущей цене, пока она не пошла дальше вверх.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Черкасской области коснулось мяса и гречки.