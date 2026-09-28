Подорожание продуктов в Полтавской области ускорилось: по данным Минфина, за месяц сильнее всего подорожали яйца, сахар и гречка, а цены в супермаркетах обновили уровни.

Подорожание продуктов в Полтавской области продолжается. По данным ежедневного мониторинга Минфина на 27 сентября, часть базовых товаров заметно прибавила в цене по сравнению со среднемесячными показателями августа этого года.

Сильнее всего подорожали яйца. Десяток «Квочка» категории С1 сейчас в среднем стоит 70,95 грн против 57,12 грн в августе, а «Ясенсвіт» С1 — 84,25 грн против 59,49 грн. То есть за месяц куриные яйца прибавили примерно четверть стоимости.

Заметно вырос и сахар: килограмм сахара-песка продают в среднем по 35,82 грн, хотя в августе цена держалась на уровне 30,22 грн. Прибавили в цене и крупы: гречка — 80,95 грн за кг (было 74,63 грн), рис длинный — 67,66 грн (было 59,74 грн), рис круглый — 55,77 грн.

Медленнее, но тоже вверх пошли мясо и бакалея. Куриное филе стоит в среднем 231,00 грн за кг (в августе — 229,26 грн), куриная тушка — 114,25 грн против 106,87 грн. Свиная грудинка подорожала до 221,82 грн за кг (было 205,75 грн), свиной ошеек — до 332,33 грн.

Масло «Олейна» рафинированное объёмом 850 мл теперь в среднем стоит 104,66 грн (в августе — 100,68 грн), а мука пшеничная «Хуторок» весом 1 кг — 36,72 грн против 35,88 грн.

Почему эти цифры актуальны для Полтавы

Мониторинг охватывает сети Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus и Varus, которые работают во многих городах, в том числе в Полтаве. Поэтому приведённые цены — средние по стране и вполне релевантны для покупателей области. Самыми дорогими в корзине остаются свиной ошеек и куриное филе, а наибольший месячный скачок зафиксировали именно на яйцах и сахаре.

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