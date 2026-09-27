Денежная помощь в Хмельницкой области доступна семьям первоклассников: по государственной программе «Пакунок школяра» на каждого ребенка, зачисленного в первый класс, выплачивают единоразово 5000 гривен. Подать заявление можно до 1 ноября 2026 года.

Денежную помощь в Хмельницкой области на первоклассников выплачивает государство по программе «Пакунок школяра». Как сообщает Пенсионный фонд Украины, речь идет о единоразовой выплате 5000 гривен на каждого ребенка, зачисленного в первый класс учебного заведения в новом учебном году.

Право на деньги имеет один из родителей или другой законный представитель ребенка. Помощь назначают один раз на каждого первоклассника: если в семье в школу идут сразу двое детей, выплату начислят на обоих.

Выплату перечисляют только в безналичной форме. Потратить средства можно исключительно на школьные принадлежности — канцелярские товары, книги, детскую одежду и обувь. Банк при оплате проверяет тип торговой точки, поэтому снять наличные или расплатиться за что-то другое не получится.

Помощь не назначат, если семья выехала на постоянное место жительства за границу или находится на временно оккупированных Россией территориях Украины, для которых не определена дата завершения оккупации.

Как оформить помощь в Хмельницкой области

Денежная помощь в Хмельницкой области оформляется двумя способами. Первый — онлайн через приложение «Дія», второй — лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Заявления принимают до 1 ноября 2026 года.

Для оформления онлайн нужно авторизоваться в «Дії» и заполнить форму, указав данные ребенка и учебного заведения. В сервисном центре заявителю следует иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и сведения о зачислении ребенка в первый класс.

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