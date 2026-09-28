Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 29 сентября по 5 октября показывает резкое падение температуры: если во вторник, 29 сентября, воздух прогреется до +19°, то уже в субботу, 3 октября, максимум составит лишь +10°.

тенденция к похолоданию в регионе снова подтверждается — синоптики зафиксировали, что после теплого начала недели температура в Днепропетровской области начнет стремительно снижаться, и уже к выходным жителям области придется готовиться к существенно более прохладным дням.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 29 сентября по 5 октября дневная температура воздуха в Днепропетровской области будет колебаться от +10° до +19°.

Во вторник, 29 сентября, в Днепропетровской области ожидается самый теплый день недели — воздух прогреется до +19°, а ночью температура опустится до +11°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В среду, 30 сентября, столбики термометров днем покажут +18°, ночью — +10°. Облачность останется малооблачной, дождя синоптики не обещают.

В четверг, 1 октября, температура днем удержится на отметке +17°, а ночью снизится до +9°. День пройдет под малооблачным небом и без осадков.

В пятницу, 2 октября, потепление сменится заметным охлаждением — днем воздух прогреется лишь до +14°, ночью до +8°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируется.

Суббота, 3 октября, станет самым прохладным днем недели: дневная температура опустится до +10°, а ночная — до +6°. Облачность будет переменной, осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 4 октября, днем немного потеплеет — до +12°, однако ночью температура упадет до +4°. Небо останется малооблачным, без осадков.

Понедельник, 5 октября, завершит неделю небольшим потеплением: днем ожидается +16°, ночью — +4°. Облачность будет облачной с прояснениями, осадков не прогнозируется.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 29 сентября, с максимумом +19°, а самым прохладным — субота, 3 октября, когда воздух прогреется лишь до +10°. Общий перепад температур за неделю достигает 9°. Осадков в течение всего периода с 29 сентября по 5 октября синоптики не прогнозируют.

Поскольку перепад температур за неделю достигает 9°, синоптики советуют жителям Днепропетровской области одеваться теплее, особенно во второй половине недели, когда ночные температуры опускаются до +4-6°. Это особенно важно для людей пожилого возраста и детей, которым стоит избегать длительного пребывания на холоде в вечерние и утренние часы.

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