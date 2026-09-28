Графики отключения света в Чернигове 29 и 30 сентября предусматривают плановые отключения с 09:00 до 17:00 на десятках улиц. В облэнерго назвали полный перечень адресов.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю продолжают действовать, и на 29 и 30 сентября энергетики опубликовали новый перечень улиц, которые останутся без электроснабжения.

Графики отключения света в Чернигове 29 и 30 сентября предусматривают плановые работы с 09:00 до 17:00 ежедневно. Отключения затронут как отдельные улицы, так и целые микрорайоны города.

Об этом сообщает Черниговоблэнерго. Отключения связаны с ремонтом и техническим обслуживанием электросетей, поэтому их проводят в светлое время суток.

Какие улицы обесточат 29 сентября

29 сентября с 09:00 до 17:00 электричество отключат на десятках улиц, в частности на: 1-й и 2-й Глуховской, 1-й и 2-й Кирилла Разумовского, Алексеева, Береговой, Березовой, Белоусской, Борщовой, Вадима Модзалевского, Варзара, Весенней, Вишневой, Волковича, Всехсвятской, Гарамов, Героев Чернобыля, Глуховской, Городнянской, Дмитрия Бортнянского, Днепровской, Элеваторной, Забаровском, Задорожной, Заньковецкой, Защитников Украины, Ивана Выговского, Кленовой, Князя Давида Святославича, Корюковской, Кривоноса 2-я и 3-я, Кукушанка, Левка Лукьяненко, Леонида Каденюка, Леонида Пашина, Липинского, Луговой, Менской, Механизаторов, Мира, Молчанова, Мстиславской, Новой, Одесской, Озерной, Памятной, Партизанской, Первомайской, Песчаной, Подусовской, Приветной.

Также в этот день без света будут: Радиозаводская Вторая и Третья, Речная, Романа Бжеского, Спасателей, Сагайдак, Садовая, Седневская, Соловьиная, Сосницкая, Спортивная, Стародубского полка, Староказарменная, Степана Бандеры, Степная, Степовая, Восточная, Танкистов, Теробороны, Транспортная, Трудовая, Урожайная, Харьковская, Шевченко, Школьная, Юрия Мезенцева, Яблоневая и Яровая.

Что изменится 30 сентября

30 сентября перечень отключений расширится. Кроме указанных улиц, с 09:00 до 17:00 электричество дополнительно отключат на улицах Владимира Коваленко, Вячеслава Черновола, Житомирской, Кистяковских, Национальной Гвардии, Александра Довженко, Пирогова, Романа Шухевича, Севастопольской, Швейцаровка и Шевчука.

В облэнерго напоминают, что после завершения работ электроснабжение восстановят сразу, поэтому жителям советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и другие приборы.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Черниговской области 27 и 28 сентября: опубликованы адреса и часы отключений.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Чернигове 26 и 27 сентября: какие улицы останутся без электричества.