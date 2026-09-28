Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 29 сентября по 5 октября показывает резкое похолодание: если в начале недели воздух днем прогреется до +18°, то уже в субботу термометры опустятся до +9°. Осадков синоптики не прогнозируют.

погода в Харьковской области уже начала стремительно меняться — и новая неделя принесет харьковчанам резкое похолодание: максимальная температура упадет с +18° до +9°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем температура будет колебаться от +9° до +18°, ночью — от +2° до +10°.

Неделя начнется во вторник, 29 сентября, еще по-летнему тепло: днем воздух прогреется до +18°, ночью ожидается +10°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В среду, 30 сентября, дневная температура останется на отметке +18°, а ночью опустится до +9°. Облачность малооблачная, осадков не прогнозируют.

В четверг, 1 октября, столбики термометров днем покажут +17°, ночью — +7°. Небо малооблачное, без осадков.

В пятницу, 2 октября, воздух днем прогреется лишь до +13°, а ночью охладится до +6°. Облачность малооблачная, без осадков.

В субботу, 3 октября, температура днем опустится до +9° — это самый холодный день недели, ночью ожидается +4°. Облачность переменная, без осадков.

В воскресенье, 4 октября, днем немного потеплеет — до +11°, а ночью воздух охладится до +2°. Небо малооблачное, без осадков.

Завершит неделю понедельник, 5 октября: днем +14°, ночью +2°, облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 29 сентября, с максимумом +18°, а самым прохладным — субота, 3 октября, когда днем будет лишь +9°. Перепад температур за неделю составляет 9°. Осадков синоптики не прогнозируют на протяжении всего периода.

Из-за такого резкого похолодания харьковчанам стоит заранее подумать о теплой одежде, особенно это касается пожилых людей и детей. Ночью, когда температура опускается до +2°, возможны заморозки на грунте, поэтому дачникам стоит позаботиться об укрытии растений.

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