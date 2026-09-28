Подорожание продуктов в Винницкой области продолжается — за сентябрь в супермаркетах региона заметно подорожали яйца, масло, мясо и крупы. Больше всего за месяц прибавили в цене куриные яйца и гречка.

Подорожание продуктов в Винницкой области не останавливается — по данным мониторинга Минфина по состоянию на 28 сентября, цены в сетях супермаркетов обновились вверх по целому ряду базовых товаров.

Наибольший скачок показали куриные яйца. Десяток «Квочка» категории С1 теперь в среднем стоит 70,95 грн против 57,12 грн в августе — рост почти на 14 грн. Ещё ощутимее подорожали яйца «Ясенсвит» С1: с 59,49 грн за десяток до 84,25 грн.

Подсолнечное масло тоже пошло вверх. Бутылка «Олейны» рафинированной 850 мл в среднем обойдётся в 104,66 грн против 100,68 грн месяц назад, а «Щедрый Дар» — 100,66 грн против 100,07 грн.

Сколько теперь стоят мясо и крупы

Курятина стабильно дорогая: филе в среднем держится на 231 грн за килограмм (в августе — 229,26 грн), тушка — 114,25 грн против 106,87 грн, а бедро подорожало со 134,82 до 152,33 грн за кг.

Свинина тоже прибавила в цене: грудинка выросла с 205,75 до 221,82 грн за кг, лопатка — с 222,67 до 229,24 грн, а ошеек — с 314,38 до 332,33 грн.

Среди круп заметнее всего подскочила гречка: килограмм в среднем стоит уже 80,95 грн против 74,63 грн в августе. Рис длинный прибавил до 67,66 грн за кг (было 59,74 грн), круглый — до 55,77 грн (было 54,71 грн). Пшеничная мука «Хуторок» за килограмм подорожала незначительно — с 35,88 до 36,72 грн.

Цены приведены как средняя величина по сетям Auchan, Novus, Megamarket и Metro по данным индекса потребительских цен Минфина. В конкретном магазине стоимость может отличаться в зависимости от региональной наценки и акций.

Также Politeka сообщала, цены на яйца, сахар и масло резко выросли.

Ранее Politeka сообщала, супермаркеты поставили новые цены на гречку и подсолнечное масло.