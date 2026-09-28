Подорожание продуктов в Кировоградской области продолжается: осенью в супермаркетах региона заметно прибавили в цене гречка, рис, подсолнечное масло и сахар. Рассказываем, сколько теперь придется платить за базовую продуктовую корзину.

Подорожание продуктов в Кировоградской области затронуло и базовую корзину: по данным портала «Минфин» на 28 сентября, больше всего за осень прибавили в цене гречка и сахар.

Гречка в супермаркетах региона сейчас стоит в среднем 80,95 гривни за килограмм. В августе среднемесячная цена была 74,63 гривни — то есть за месяц крупа подорожала более чем на 6 гривен. В некоторых сетях, например Megamarket, ее уже продают по 99 гривен за килограмм.

Рис также поднялся в цене. Длинный рис теперь в среднем стоит 67,66 гривни за килограмм против 59,74 гривни в августе, а пропаренный — 61,37 гривни. Сахар кристаллический в среднем продают по 35,82 гривни за килограмм, хотя еще в августе он стоил 30,22 гривни.

Подорожало подсолнечное масло и мука. Рафинированное масло «Олейна» (850 мл) сейчас в среднем 104,66 гривни, «Щедрый Дар» — 100,66 гривни. Пшеничная мука «Хуторок» подорожала до 36,72 гривни за килограмм, а двухкилограммовая пачка — до 72,64 гривни.

Прибавил в цене и сок. Яблочный сок Galicia (1 литр) теперь в среднем 107,38 гривни против 104,54 гривни в августе, а «Наш Сік» мультивитамин (950 мл) — 69,70 гривни.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Кировоградской области: цены на яйца и крупы стремительно выросли.