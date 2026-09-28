Графики отключения света в Черкассах 29 и 30 сентября обнародовали энергетики — без электроэнергии на несколько часов останутся часть города и два населенных пункта области.

Графики отключения света в Черкасской области на ближайшие дни снова обновились — энергетики опубликовали перечень плановых работ на 29 и 30 сентября, во время которых временно обесточат часть Черкасс и два села области.

Согласно обнародованному перечню, все отключения имеют статус «плановые» и выполняются в рабочее время — жителей предупреждают заранее, чтобы те успели подготовиться. Работы предусматривают ремонт и обслуживание электросетей.

О конкретных адресах и часах отключений сообщает Черкассыоблэнерго, которое и опубликовало обновленный график на официальном ресурсе.

Какие адреса в Черкассах обесточат 29 сентября

Во вторник, 29 сентября, свет будут отключать в период с 09:00 до 16:00, а на части объектов — до 17:00. Под плановые работы попадают следующие адреса в областном центре: бульвар Т. Шевченко, дома 81 и 114/2; улица Университетская — дома 1, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 7/2, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1.

Также без электроснабжения временно останутся потребители на улице Крещатик — дома 51, 55, 78, 78/2, 80, 80/1, 82, 105, 105/1, 107, 107-А, 109, 111; на улице Кавказской — дома 124, 126, 127, 129, 131; и на улице Нарбутовской — дома 277 и 281.

Отключения 30 сентября: села области

В среду, 30 сентября, с 08:00 до 17:00 плановые работы пройдут в двух населенных пунктах. В поселке Гладковщина обесточат улицу Школьную — дома 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14; и улицу Т. Шевченко — дома 1, 2, 3.

В селе Бубновская Слободка отключения будут сплошными в течение всего дня с 08:00 до 17:00. Под отключение попадают улицы А. Фесуна, Октябрьская, Победы, Городищенская, 8-го Марта, Майская, Большая, Бычковского, Т. Шевченко и Бубновская.

Что советуют энергетики жителям

Специалисты напоминают, что время завершения работ может незначительно меняться в зависимости от их хода. На период отключения стоит заранее зарядить телефоны и павербанки, а электроприборы, чувствительные к перепадам напряжения, отключить от сети. Актуальную информацию о графиках можно отслеживать на сайте Черкассыоблэнерго в разделе плановых отключений.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Черкасской области 25 и 26 сентября: опубликованы адреса и графики.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Черкассах 24 сентября: названы адреса и часы отключений.