Графики отключения света в Запорожье 29 и 30 сентября предусматривают плановые ремонтные работы на десятках улиц города. Свет будут отключать в разное время — с утра до вечера.

Графики отключения света в Запорожье на неделю продолжают действовать — 29 и 30 сентября энергетики проведут плановые ремонты электрооборудования, из-за чего часть города останется без электричества на несколько часов.

Во вторник и среду, 29 и 30 сентября 2026 года, отключения продлятся в течение светового дня — работы будут начинаться в 08:00 и завершаться не позже 20:00, в зависимости от участка.

Об этом сообщает Запорожьеоблэнерго в опубликованном графике плановых работ.

Самый большой перечень адресов затронут 29 и 30 сентября с 08:00 до 20:00. Среди них — ул. Автозаводская, Академика Амосова, Андрея Гайдая, Благовещенская, Боевая, Болбочана Петра, Водограйная, Владимира Украинца, Героев Национальной гвардии Украины, Глиссерная, Домаха, Электровозная, Запорожская, Ингулецкая, Ливадная, Любистковая, Мелиоративная, Николая Ласточкина, Нагнибеды, Александры Экстер, Партизанская, Первая Литейная, Покровская, Почтовая, Розмариновая, Санитарная, Святого Николая, Сивашская, Спартаковская, Тракторная, Троицкая, Украинская, Урожайная, Фортечная, Циолковского, Школьная, Щедрая, Ялтинская, а также пл. Привокзальная, пр. Соборный и переулки Межевой, Южный, Пристанционный и Стрелецкий.

Во вторник, 29 сентября, с 08:00 до 18:00 свет отключат на ул. Автозаводской (частично), Водограйной, Владимира Украинца, Героев Национальной гвардии Украины, Нагнибеды и Стешенко. Также с 08:00 до 17:00 без электричества будут жители поселка Балабино (ул. Депутатская, 73), ул. Дачная и Опытная станция.

Еще одна волна работ во вторник продлится с 09:00 до 17:00: под отключение попадут бул. Марии Примаченко, ул. Автодоровская, Алмазная, Производственная, Высотная, Виктора Ткаченко, Владимира Мономаха, Гончара, Демократическая, Образцовая, Карпенко-Карого, Каспийская, Краевая, Леонида Жаботинского, Патриотическая, Политехническая, Пологиевская, Приднепровская, Редакционная, Сосновая, Софьи Перовской, Сталеваров, Майская, Учительская, Чонгарская, Чудовая, Яхт-клубная и ряд переулков.

В среду, 30 сентября, дополнительно с 09:00 до 17:00 обесточат ул. Верхнюю, Леонида Жаботинского, Малую, Михаила Гончаренко, Променевую, Скальную, Сталеваров, Фанатскую и пр. Соборный.

Что делать жителям — энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а бытовую технику, чувствительную к перепадам напряжения, отключить от розеток на время плановых работ.

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