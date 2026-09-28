Доплаты для пенсионеров в Одесской области можно получить за сверхнормативный страховой стаж. В Пенсионном фонде Украины объяснили, от чего зависит размер такой надбавки и кому она положена.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области за сверхнормативный стаж не начисляются автоматически: за каждый полный год «лишнего» страхового стажа пенсию увеличивают на 1% от ее исчисленного размера. Право на такую выплату имеют те, чей стаж превышает установленную законом норму.

Норма стажа зависит от даты назначения пенсии. Если пенсия назначена до октября 2011 года, сверхнормативный стаж считают сверх 25 лет для мужчин и сверх 20 лет для женщин. Тем, кому пенсию назначили после октября 2011 года, нужно иметь более 35 лет (мужчины) или более 30 лет (женщины).

Как объясняют на портале Пенсионного фонда, размер доплаты ограничен: за каждый полный дополнительный год добавляют 1% от базового размера пенсии, но не более 1% прожиточного минимума. В 2025 году «минимум» составлял 2361 гривню, поэтому каждый год сверхнормативного стажа добавлял к пенсии до 23,61 гривни (2361 × 1%).

Для наглядности: если у пенсионера 10 лет сверхнормативного стажа, он получает ежемесячно дополнительные 236,1 гривни (10 × 23,61). При этом сам сверхнормативный стаж у человека не ограничивается — чем больше «лишних» лет, тем выше будет надбавка.

Работающим пенсионерам доплату рассчитывают по прожиточному минимуму, действовавшему на момент назначения пенсии. После увольнения размер выплаты могут пересчитать по актуальным данным.

Как проверить свою доплату

Уточнить, учтен ли сверхнормативный стаж, можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда или в любом сервисном центре ПФУ в Одесской области. Для назначения надбавки достаточно подать заявление, подтвердив периоды стажа трудовой книжкой или данными реестра застрахованных лиц.

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