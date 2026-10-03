Подорожание продуктов в Украине может заметно ускориться уже в октябре.

Удорожание продуктов больше всего затронет тепличные овощи, яйца и молочную продукцию, тогда как хлеб, крупы и масло существенно не изменятся в цене.

Экономист Олег Пендзин прогнозирует разную динамику для отдельных категорий. По его словам, тепличные овощи могут прибавить 20–30%. Морковь, лук и свекла подорожают примерно на 10%, то есть на 2–2,5 грн за килограмм.

Картофель, яблоки и груши, напротив, должны остаться примерно на нынешнем уровне. Фермеры не спешат тратиться на длительное хранение урожая из-за высокой стоимости электроэнергии и горючего.

Среди мясных товаров ожидается умеренный рост. Свинина и курятина могут прибавить 5–8%, или около 10–15 грн за килограмм. Сало обойдется ориентировочно в 300–400 грн/кг, тогда как мясо — 280–350 грн/кг.

Заметнее всего измениться могут ценники на яйца. Из-за похолодания сокращается предложение от частных хозяйств, а птицефабрики имеют дополнительные расходы на обогрев. В результате, десяток может стоить 72–80 грн.

Удорожание продуктов в молочном сегменте прогнозируется на уровне 5–10%. Литр молока может прибавить 2–4 грн, а килограмм масла или сыра — 20–40 грн. Осенью надои традиционно уменьшаются, поэтому сильнее это может сказаться на жирной продукции.

В то же время, хлеб, крупы и подсолнечное масло, по прогнозу, резко не подорожают. Эксперт объясняет это большими запасами зерна и падением экспортных возможностей. Часть урожая аграрии вынуждены продавать дешевле, чтобы получить оборотные средства.

Мороженая рыба и морепродукты могут подорожать незначительно — примерно на 3–5%. Окончательная цена зависит от курса валют и стоимости горючего.



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