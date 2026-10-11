Графики отключения света в Запорожье на неделю с 12 по 18 октября подразумевают работы на электросетях в разных районах города.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 12 по 18 октября охватывают адреса, где электроэнергию планируют отключать преимущественно с 09.00 до 17.00, сообщает Запорожьеоблэнерго.

12 октября работы продлятся с 09:00 до 17:00. В списке — Абразивная, Алюминиевая, Баранова, Богдана Хмельницкого, Дружная, Ирпенская, Краматорская, Крутоярская, Литовская, Мокранская, Панельная, Передаточная, Победы, Северная, Скальная, Ставковая, Теплоходная, Тесленка, Плотничная, Фованская и другие адреса.

В этот же день запланирован срочный ремонт на Ореховском и Южном шоссе. Для этих участков также указан интервал 09:00–17:00.

13 октября электроснабжение по отдельным адресам может быть прекращено с 09:00 до 17:00. Среди них Алмазная, Аптечная, Брюлова, Веснина, Владимира Мономаха, Гончара, Измаильская, Компрессорная, Круговая, Марии Заньковецкой, Марка Безручко, Молодежная, Шевченко и проспект Моторостроителей. Для улицы Скворцова указан короткий период – до 15:00.

Графики отключения света в Запорожье в неделю с 12 по 18 октября также содержат работы 14 октября. Они охватят, в частности, Академическую, Алмазную, Анашкину, Варненскую, Узкоколейную, Кияшко, Менделеева, Набережную, Рыночную, Солидарности, Турбинную, Крепостную и Шевченко.

15 октября ограничения будут касаться Аэродромной, Ангарной, Ботанической, Вокзальной, Космической, Окружной, Оранжерейной, Рустави, Сенной, Столярной, Таврической, Украинской, Цитрусовой и других улиц.

16 октября работы запланированы на Батарейной, Строительной, Вахтовой, Гайдамацкой, Гамалийской, Закарпатской, Заветной, Каневской, Княжеской, Летней, Саперной, Танкистов, Волшебной и ряде переулков.

В данном перечне конкретные адреса за 17–18 октября не указаны. Поэтому актуальность обесточений на эти даты следует проверять последующими обновлениями оператора сетей.