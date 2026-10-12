Графики отключения света в Чернигове на 13 октября предполагают временное прекращение электроснабжения на ряде городских улиц.

Графики отключения света в Чернигове на 13 октября охватывают период с 09:00 до 17:00, сообщает Черниговоблэнерго.

По обнародованному перечню, ограничения продлятся восемь часов. В то же время в сообщении не указаны конкретные номера домов, поэтому жителям следует дополнительно проверить информацию о своем адресе.

Среди адресов, где 13 октября возможны перебои с электроснабжением, указаны:

Глуховский направление: 1-й Глуховский, 2-й Глуховский, Глуховская.

1-й Глуховский, 2-й Глуховский, Глуховская. Улицы, названные в честь известных украинцев: Антония Печерского, Василия Симоненко, Василия Стуса, Вячеслава Чорновила, Ивана Выговского, Ивана Мазепы, Кирилла Разумовского, Леонида Каденюка, Липинского, Александра Мациевского, Романа Бжесского, Семена Лощенко, Фео.

Антония Печерского, Василия Симоненко, Василия Стуса, Вячеслава Чорновила, Ивана Выговского, Ивана Мазепы, Кирилла Разумовского, Леонида Каденюка, Липинского, Александра Мациевского, Романа Бжесского, Семена Лощенко, Фео. Другие городские улицы: Борщева, Вишневая, Волковича, Гоголя, Гончая, Городнянская, Жабинского, Железнодорожная, Ильинская, Кленовая, Княжая, Ковпака, Корюковская, Коцюбинского, Луговая, Любецкая, Магистратская, Минская, Мира, Молчанова, Мстиславская, Пятницкая, Ремзаводская, Ремесленная, Сагайдак, Садовая, Седневская, Сосницкая, Старобилоуская, Успенская, Хлебопекарная, Шевченко, Ягодная и Яровая.

Также в перечень внесены Национальная Гвардия, Олегово поле, Памятная, Самострова К., Седновский, Староказарменная и Теробороны.





Когда могут выключить электроэнергию

Графики отключения света в Чернигове на 13 октября предусматривают одинаковый временной промежуток для всех указанных адресов – с 09:00 до 17:00. Информации о разных очередях или отдельных временных интервалах в данном перечне нет.

Жителям рекомендуется заранее зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства. Если дома есть техника, чувствительная к перепадам напряжения, перед обесточиванием следует отсоединить ее от сети.

Чтобы избежать недоразумений, проверяйте текущие сообщения оператора электросетей. Приведенный перечень содержит названия улиц, но не уточняет номера домов, поэтому он не подтверждает отключение каждого помещения на указанных адресах.