Графіки відключення світла в Чернігові на 13 жовтня передбачають тимчасове припинення електропостачання на низці міських вулиць.

Графіки відключення світла в Чернігові на 13 жовтня охоплюють період із 09:00 до 17:00, повідомляє Чернігівобленерго.

За оприлюдненим переліком, обмеження триватимуть вісім годин. Водночас у повідомленні не вказані конкретні номери будинків, тому мешканцям варто додатково перевірити інформацію щодо своєї адреси.

Серед адрес, де 13 жовтня можливі перебої з електропостачанням, зазначені:

Глухівський напрямок: 1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Глухівська.

1-й Глухівський, 2-й Глухівський, Глухівська. Вулиці, названі на честь відомих українців: Антонія Печерського, Василя Симоненка, Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола, Івана Виговського, Івана Мазепи, Кирила Розумовського, Леоніда Каденюка, Липинського, Олександра Мацієвського, Романа Бжеського, Семена Лощенка, Феодосія Углицького.

Антонія Печерського, Василя Симоненка, Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола, Івана Виговського, Івана Мазепи, Кирила Розумовського, Леоніда Каденюка, Липинського, Олександра Мацієвського, Романа Бжеського, Семена Лощенка, Феодосія Углицького. Інші міські вулиці: Борщова, Вишнева, Волковича, Гоголя, Гонча, Городнянська, Жабинського, Залізнична, Іллінська, Кленова, Княжа, Ковпака, Корюківська, Коцюбинського, Лугова, Любецька, Магістратська, Менська, Миру, Молчанова, Мстиславська, Нова, Перемоги, Піщана, Привітна, П'ятницька, Ремзаводська, Реміснича, Сагайдак, Садова, Седнівська, Сосницька, Старобілоуська, Успенська, Хлібопекарська, Шевченка, Ягідна та Ярова.

Також до переліку внесені Національної Гвардії, Олегове поле, Пам'ятна, Самострова К., Седнівський, Староказарменна й Тероборони.





Коли можуть вимкнути електроенергію

Графіки відключення світла в Чернігові на 13 жовтня передбачають однаковий часовий проміжок для всіх зазначених адрес — з 09:00 до 17:00. Інформації про різні черги або окремі часові інтервали в наданому переліку немає.

Мешканцям рекомендується заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої. Якщо вдома є техніка, чутлива до перепадів напруги, перед знеструмленням варто від'єднати її від мережі.

Щоб уникнути непорозумінь, перевіряйте актуальні повідомлення оператора електромереж. Наведений перелік містить назви вулиць, але не уточнює номери будинків, тому він не підтверджує відключення кожного помешкання на зазначених адресах.