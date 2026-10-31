Жителям Беленьковской громады в октябре продолжают выдавать продуктовые наборы от Всемирной продовольственной программы ООН, а часть получателей может претендовать еще и на денежную выплату 900 гривен на человека.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области уже активно выдается, а тем временем в Запорожской области осенью 2026 года действует другая программа поддержки - для жителей Беленьковской громады. В течение октября Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) продолжает выдавать там продуктовые наборы, а отдельным получателям могут начислить еще и денежную помощь в размере 900 гривен на человека.

Рассчитывать на деньги могут не все, а лишь те жители громады, которые соответствуют сразу нескольким условиям программы. При этом само получение продуктового набора и обновление данных еще не гарантируют начисление средств.

Кто может получить 900 гривен

Денежная выплата предусмотрена для жителей Беленьковской громады, которые одновременно соответствуют трем условиям: они проживают в громаде, имеют право на продуктовый набор от ВПП ООН и получили его именно в октябре, а также не получают денежной помощи от ВПП или другой гуманитарной организации.

Те, кто уже получает другие выплаты от ВПП или гуманитарных организаций, на комбинированную помощь - набор плюс 900 гривен - претендовать не смогут. В частности, это касается людей, получающих помощь жителям прифронтовых громад (10 800 гривен за шесть месяцев или по 1 800 гривен ежемесячно) или помощь эвакуированным и пострадавшим от обстрелов (12 300 гривен на три месяца).

Какие данные нужно проверить

При получении продуктового набора важно убедиться, что благотворительный фонд «СпівДія», который является партнером ВПП, имеет актуальные данные о получателе. Проверить нужно номер телефона, банковские реквизиты (IBAN), индивидуальный налоговый номер при наличии, а также паспортные данные или данные другого документа, удостоверяющего личность.

Если какие-либо из этих данных изменились или ранее были указаны неправильно, об этом следует сразу сообщить представителям партнера ВПП во время выдачи помощи. Ошибки или устаревшая информация могут усложнить или вовсе сделать невозможным начисление средств.

Когда поступят деньги

Если человеку назначат денежную помощь, он получит SMS-сообщение от UN WFP. Сами выплаты планируют осуществлять в ноябре. Если у получателя нет банковского счета с реквизитами IBAN, он может выбрать получение средств через Western Union или Укрпочту.

Помощь бесплатная: куда обращаться

Участие в программе бесплатное, и никто не имеет права требовать деньги или услуги в обмен на регистрацию или получение гуманитарной помощи. О таких случаях стоит сообщать на горячую линию ВПП ООН. Для уточнения информации работают две горячие линии: БФ «СпівДія» по номеру 044 333 97 68 и ВПП ООН по номеру 0 800 600 122 - обе ежедневно с 08:00 до 18:00.

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